Dün ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını açıklamasının ardından bir kararda Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa birliği Putin ve Lavrol'a yaptırım mı uygulayacak? Avrupa Birliği Putin'in mal varlığına el mi koydu? İşte detaylar...

Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına oturacağı iddiaları gündemdeyken milyonların umudu olan o masa, Avrupa Birliği'nden gelen bir açıklama ile adeta sarsıldı. AB, Rusya lideri Putin'e ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov yaptırımlara misliyle karşılık verileceğini kamuoyu ile paylaştı. Rusya'nın Ukrayna ile askeri gerilimine birçok Avrupa ülkesi ve ABD ve Kanada'dan kınama ve yaptırım açıklamaları gelmişti. Batı medyasından direkt Putin'e yaptırımlar uygulanması konusunda eleştiriler de gelmişti. Bugün bir yandan müzakere masası gündeme gelmişken AB'den direkt Putin ve Lavrov'a yaptırım açıklandı.

Minsk'te toplanılması düşünülüyordu'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereye açık olduğunu diplomatik kanallardan anlaşmak istediğini duyurduktan sonra Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya - Ukrayna müzakereleri için Belarus'un Minsk şehride ev sahipliği yapabileceğini belirtmişti. Ancak Avrupa kanadından yapılan mal ve taşınmazlara yönelik bu yaptırım kararı, Rusya tarafından tepki ile karşılandı. .