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Avrasya Tüneli, yarın motosiklet trafiğine açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da Avrasya Tüneli’nin yarından itibaren motosiklet sürücülerinin kullanımına açılacağını duyurdu.

56 Dakika Önce
2022-04-30 15:54:01
Avrasya Tüneli, yarın motosiklet trafiğine açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'nin motosiklet sürücülerine açılmasıyla ilgili detayları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin 1 Mayıs'tan itibaren Bakanlık kararıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vereceğine vurgu yapıldı.

ÜCRETLENDİRME BELLİ OLDU

Açıklamada, “Avrasya Tüneli'ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 - 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli'nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek” denildi.

Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği'ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.”

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