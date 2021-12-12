Avokadonun yanına soğan koyun! Çünkü...

Mutfakta bazı püf noktaları bilip uygularsanız çok daha kolay bir şekilde lezzetli sonuçlara imza atabilirsiniz. Sizler için mutfağa girdiğinizde bilmeniz gereken püf noktaları araştırdık ve derledik...



Öyle püf noktalar var ki hem mutfakta geçirdiğiniz vaktin kısalmasını hem de çok daha kolay bir şekilde lezzetli yemekler yapmanızı sağlıyor. Sizler de bu püf noktaları öğrenerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz...

Mutfakta bilmeniz gereken bazı püf noktalar

Avokado son zamanlarda çok daha sık mutfağımıza konuk ettiğimiz bir besin. Vücudumuza birçok fayda sağlayan avokadoyu artık marketlerde kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Marketten satın aldığınız avokadonun çürümesinin önüne geçmek için sakladığınız kabın içerisine çeyrek soğan koyun. Soğan avokadonun oksitlenme sürecini yavaşlatır ve bu sayede avokadonun ömrü uzamış olur.

Kahvaltılık gevrekleriniz bayatlarsa onları çöpe atarak israf etmeyin. Bayatlayıp yumuşayan gevrekleri fırın tepsisine koyun ve fırına verip 375 derecede yaklaşık on dakika kadar bekletin. Bu sayede tekrar eski sertliğini kazanacak ve gevrek olacaktır. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de kahvaltılık gevreği hava almayan bir kap içerisinde muhafaza edin.

Pastanızın üzerini çikolata parçalarıyla süslemek istiyorsanız patates soyacağı kullanabilirsiniz. Çikolatayı patates soyacağıyla tıpkı soyar gibi hareketlerle kazıyarak mükemmel pasta süsleri elde edebilirsiniz.

Mantarların lezzetini kaybetmesinin önüne geçmek istiyorsanız onları yıkayarak temizlemeyin. Mantarların üzerindeki kirlerden kurtarmak için nemli bir kağıt havlu veya yumuşak bir fırça kullanarak temizleyin.

Haşladığınız tavuk göğsünü kolay bir şekilde didiklemek için haşlanmış tavuk göğüslerini mikseri en düşük seviyesine ayarlayıp karıştırır gibi yaparak parçalara ayırabilirsiniz.

Yemeğin tuzunu bir aksilik sonucu fazla kaçırdıysanız ocağın altını kapatın ve tencerenin içerisine bir parça patates veya bir parça patlıcan koyun. Patlıcan ve patates on dakika kadar tencerenin içerisinde bırakırsanız fazla tuzu çekecektir.

Makarna suyuna önceden eklediğiniz tuz makarna suyunun daha yavaş kaynamasına neden olacaktır.

Makarnayı haşladıktan sonra soğuk suyun altına tutmak yanlış bir davranıştır. Bu şekilde makarnanın kıvamı bozulur, vitamin ve mineraller yok olur.

Dondurucudan çıkardığınız eti daha hızlı bir şekilde çözdürmek için soğuk suyun içerisinde bekletebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.