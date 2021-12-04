Avokadonun çekirdeğini rendelerseniz...

'Vitamini kabuğunda' sözünü hepimiz biliyoruz. Peki çekirdeği de çok vitaminli desek? Sizler için çekirdeğini asla atmamanız gereken besinleri araştırdık...



Meyveleri yedikten sonra içerisinden çıkan çekirdekleri hiç düşünmeden çöpe atıyorsanız hata yapıyorsunuz. Çünkü öyle meyveler var ki, kabukları da kendisi de çekirdeği de vücudumuza fayda sağlıyor!

Hangi meyvelerin çekirdeklerini çöpe atmaktan kaçınmalıyız?

Kiraz - Kirazı tükettikten sonra çekirdeğini çöpe atmayıp biriktirirseniz çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Su torbaları kışın en yakın arkadaşlarımızdan. Fakat bu torbalar patlayıp cildimizi yakma riski taşıyor. Kiraz çekirdeklerini atmayıp biriktirerek onlardan sıcak torbalar hazırlayabilirsiniz. Biriktirdiğiniz kiraz çekirdeklerini küçük bir yastık kılıfı veya çorabın içerisine koyup dikin. Daha sonra bunu dondurucuda bekleterek soğuk torba, mikrodalga fırında ısıtarak sıcak torba elde edebilirsiniz.

Ayva çekirdeği - Ayva çekirdeği, bol miktarda potasyum, kalsiyum, A vitamini, B vitamini ve C vitamini içerir. Bu sayede cilt için çok faydalı bir hale gelir. Ayvayı tükettikten sonra çekirdeklerini çöpe atmayıp yarım çay bardağı suyun içerisinde ağzı kapalı bir şekilde bir gün bekletirseniz cildinize sürmek için çok faydalı bir jel hazırlamış olursunuz.

Nar çekirdeği - Nar çekirdeğinin içerisinde tannin ve antisiyonin gibi güçlü antioksidanlar vardır. Bu sayede nar çekirdeği hücrelerimizin sağlıklı olmasını sağlar. Sağlıklı hücreler de kansere yakalanma riskini daha az taşır. Aynı zamanda toz haline getirdiğiniz nar çekirdeklerinden cilt için güzel bir peeling hazırlayabilirsiniz.

Kavun çekirdeği - Kavun çekirdeği kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi minerallerden çok zengindir. Kavun çekirdeklerinin bu besin değerinden yararlanmak için ondan kavun çekirdeği sütü hazırlayabilirsiniz. Kavun çekirdeği sütü için kavunun orta kısmında yer alan çekirdekleri güzel bir şekilde çıkarın. Daha sonra yıkayıp blenderdan geçirin veya havanda güzel bir şekilde ezin. Daha sonra süzün, beyaz bir sıvı oluşacaktır. Bu sıvıyı süt ister veya suyla karıştırın ve içerisine şeker, buz koyarak tüketin.

Karpuz çekirdeği - Karpuz çekirdeği çinkodan çok zengindir. Ayrıca bolca aminosit arjinin de içerir. Bu sayede kan basıncını düzenler.

Üzüm çekirdeği - Üzüm çekirdeği güçlü antioksidan özelliği sahiptir. Bu sayede vücudu temizler, kalp ve damar hastalığı oluşumunun önüne geçer. Ayrıca damar hastalığı olan varislerin oluşumunu da engeller, cildin temiz ve ışıl ışıl olmasına yardımcı olur.

Avokado çekirdeği - Avokado çekirdeğinin kabuğunun kahverengi üst tabakasını soyun, daha sonra rendeleyin. Rendelenmiş çekirdeği, çay olarak tüketebileceğiniz gibi yemeklere de katabilirsiniz. Avokado çekirdeği sayesinde eklem ve kas ağrılarından kolay bir şekilde kurtulabilir, vücudun mikroplara karşı direncini arttırabilir ve vücudunuza enerji kazandırabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.