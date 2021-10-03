Avokadonun çekirdeğini atmayın!

Avokado faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir. Son yıllarda mutfaklarımızda kendine yer edinen bu meyveyi evde kendiniz de yetiştirebilirsiniz. Peki avokado evde nasıl yetiştirilir? Avokadonun faydaları neler? Avokado nasıl tüketilmeli? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık...



Anavatanı Orta Meksika olan defnegiller familyasına ait bir ağaca ve bu ağacın meyvelerine avokado denir. Avokado timsah armudu olarak da adlandırılır. Genel olarak yeşil ve parlak bir renkte olan, iri çekirdekli avokado sağlığımıza faydalı besin öğelerini bünyesinde barındırır. Avokado ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. oval veya elips şeklindedir.

Avokadonun besin değeri nedir?

Bir porsiyonda (100 g veya yaklaşık yarım avokado) 160 kalori, 2 g protein, 15 g sağlıklı yağ ve 9 gram karbonhidrat vardır. Ama bu 9 g karbonhidratın 7 gramı fiberdir. Bu yüzden net karbonhidrat içeriği yalnızca 2 gramdır. Avokado %26 K Vitamini, %20 Folik Asit, %17 C Vitamini, %14 Potasyum, %14 Vitamin B5, %13 Vitamin B6, %10 E Vitamini içerir.

Avokadonun vücudumuza faydaları neler?

Avokado kan şekerini dengeler, kilo vermenizi sağlar, kalp sağlığınızı korur, gözlerinize faydalıdır ve bazı kanserlerle savaşmaya yardımcıdır.

Avokado nasıl tüketilir?

Avokadonun kabuğunu kolayca soymak istiyorsanız olgun avokadoları tercih etmelisiniz. Avokadolar ağaçtan toplandıktan sonra olgunlaşır.

Olgun avokadoyu bıçakla ortadan ikiye böldükten sonra ortasındaki çekirdeği bıçakla veya kaşıkla çıkarabilirsiniz. Avokadoyu kaşıkla doğrudan sıyırarak veya bıçakla önce dilimleyip sonra kaşıkla sıyırarak kullanabilirsiniz. Avokadonuzu püre yapabilir veya dilim halinde salatalarınızda, sandviçlerinizde afiyetle tüketebilirsiniz.

Ham halde toplanan avokado nasıl olgunlaştırılır?

Sert avokadoları olgunlaştırmak için sadece oda sıcaklığında bekletmek yeterlidir. Eğer çok daha hızlı bir olgunlaşma istiyorsanız avokadolarınızın arasına elma ve muz koyabilirsiniz. Bu sayede avokadonuz hızla olgunlaşacaktır. Ayrıca üstünü pirinçle örterek de avokadoyu hızlıca olgunlaştırmanız mümkün.

Avokado evde nasıl yetiştirilir?

Tükettiğiniz avokadonun çekirdeğinin alt ortasının dört bir tarafına kürdan saplayın. Daha sonra çekirdeği bu şekilde bir bardak suyun üstüne koyun. Kürdanlar avokado çekirdeğini yukarıda tutmalı, suya sadece çekirdeğin alt kısmı temas etmelidir.

Çekirdekten bir süre sonra filiz çıkacaktır. Bu filiz 15 cm boya ulaşmalıdır. Filiz 15 cm'e ulaştığında saksıya alabilirsiniz. Avokadonun toprağı nemli olmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.