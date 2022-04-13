AVM'lerde HES kodu isteniyor mu? AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu? HES kodu AVM'lerde kalktı mı? Koronavirüs salgını döneminde AVM girişleri dahil kapalı alanlara girerken vatandaşlardan HES kodu isteniyordu. HES kodu uygulamasına göre vatandaşların riskli olup olmadığı öğreniliyordu. Ancak aşılama oranlarında yaşanan artış ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle hayatımız yeniden normalleşmeye başladı. Bu sürede HES kodu uygulamasına da son verildiği açıklandı. AVM'ye gitmeyi düşünenler AVM'de HES kodu isteniyor mu? sorusunu sıkça soruyor. İşte yanıtı...

AVM'lerde HES kodu isteniyor mu? AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu? HES kodu AVM'lerde kalktı mı? Koronavirüs salgını döneminde AVM girişleri dahil kapalı alanlara girerken vatandaşlardan HES kodu isteniyordu. HES kodu uygulamasına göre vatandaşların riskli olup olmadığı öğreniliyordu. Ancak aşılama oranlarında yaşanan artış ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle hayatımız yeniden normalleşmeye başladı. Bu sürede HES kodu uygulamasına da son verildiği açıklandı. AVM'ye gitmeyi düşünenler AVM'de HES kodu isteniyor mu? sorusunu sıkça soruyor. İşte yanıtı...

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca kişiyi sevindiren açıklamayı yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Koca, HES kodu uygulaması ve maske kullanımında yeni dönemin başladığını duyurdu. Koca açıklamasında "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz." dedi. Bu açıklamadan sonra AVM'lerde maske yasağının devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı?

AVM girişlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden olan HES kodu zorunluluğu artık kalktı. Vatandaşlardan bundan böyle HES kodu istenmeyecek. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı.

AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu?

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

AVM'lerde maske yasağı kalktı mı?

AVM'ler eğer kapalı ise ve yeterli havalandırmaları mevcut ise bu AVM'lerde maske takma zorunluluğu olmayacak. Açık alan AVM'lerinde de maske takma zorunluluğu artık kalktı.

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunlu değil.

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı?

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir. .