DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oksimetre nedir, ne işe yarar, kan ölçüm değeri kaç olmalı?
Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü
Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?
Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?
Huawei MateBook 16, Türkiye'de ön satışa sunuldu
Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor?
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı? Bakan Akar yanıtladı
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
Putin'e bir tepki de judocu arkadaşından: Korkakça hareketler!
Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak?
Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor
Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?
'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu
Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / GENEL / AVM'lerde HES kodu isteniyor mu? AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu? HES kodu AVM'lerde kalktı mı?

AVM'lerde HES kodu isteniyor mu? AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu? HES kodu AVM'lerde kalktı mı?

AVM'lerde HES kodu isteniyor mu? AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu? HES kodu AVM'lerde kalktı mı? Koronavirüs salgını döneminde AVM girişleri dahil kapalı alanlara girerken vatandaşlardan HES kodu isteniyordu. HES kodu uygulamasına göre vatandaşların riskli olup olmadığı öğreniliyordu. Ancak aşılama oranlarında yaşanan artış ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle hayatımız yeniden normalleşmeye başladı. Bu sürede HES kodu uygulamasına da son verildiği açıklandı. AVM'ye gitmeyi düşünenler AVM'de HES kodu isteniyor mu? sorusunu sıkça soruyor. İşte yanıtı...

2 Saat Önce
2022-04-13 11:06:11
AVM'lerde HES kodu isteniyor mu? AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu? HES kodu AVM'lerde kalktı mı?

AVM'lerde HES kodu isteniyor mu? AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu? HES kodu AVM'lerde kalktı mı? Koronavirüs salgını döneminde AVM girişleri dahil kapalı alanlara girerken vatandaşlardan HES kodu isteniyordu. HES kodu uygulamasına göre vatandaşların riskli olup olmadığı öğreniliyordu. Ancak aşılama oranlarında yaşanan artış ve vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle hayatımız yeniden normalleşmeye başladı. Bu sürede HES kodu uygulamasına da son verildiği açıklandı. AVM'ye gitmeyi düşünenler AVM'de HES kodu isteniyor mu? sorusunu sıkça soruyor. İşte yanıtı...

Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca milyonlarca kişiyi sevindiren açıklamayı yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Koca, HES kodu uygulaması ve maske kullanımında yeni dönemin başladığını duyurdu. Koca açıklamasında "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak zorunda değiliz." dedi. Bu açıklamadan sonra AVM'lerde maske yasağının devam edip etmeyeceği tartışılmaya başlandı.

AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı?

AVM girişlerinde uzun kuyrukların oluşmasına neden olan HES kodu zorunluluğu artık kalktı. Vatandaşlardan bundan böyle HES kodu istenmeyecek. AVM, sinema ve ulaşımda HES kodu ve PCR zorunluluğu kalktı.

AVM girişlerinde HES kodu zorunlu mu?

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

AVM'lerde maske yasağı kalktı mı?

AVM'ler eğer kapalı ise ve yeterli havalandırmaları mevcut ise bu AVM'lerde maske takma zorunluluğu olmayacak. Açık alan AVM'lerinde de maske takma zorunluluğu artık kalktı.

1.Artık açık havada maske kullanmak zorunlu değil.

2. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

5.Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.

AVM'de maske zorunluluğu kalktı mı?

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş