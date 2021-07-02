AVM'ler pazar günü açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık olacak mı? 1 Temmuz'da ülke genelinde yeniden tam normalleşme sürecine girildi. 1 Temmuz'dan sonra sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere kaldırıldı. İş yerleri açıldı, kısıtlamaların bir çoğu kaldırıldı. Bu durum AVM'ler için de geçerli. Pazar günü AVM'den alışveriş yapmak isteyenler AVM'ler pazar günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki AVM'ler saat kaça kadar açık olacak? İşte yeni normalleşme takviminde AVM'lerin çalışma saatleri...

1 Temmuz'da ülke genelinde yeniden tam normalleşme sürecine girildi. 1 Temmuz'dan sonra sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere kaldırıldı. İş yerleri açıldı, kısıtlamaların bir çoğu kaldırıldı. Bu durum AVM'ler için de geçerli. Pazar günü AVM'den alışveriş yapmak isteyenler AVM'ler pazar günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki AVM'ler pazar günü açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık olacak mı? AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

Normalleşe takvimi 1 Temmuz ile tüm ülkede başladı. Normalleşem sürecinde ülkede uygulanan koronavirüs tedbirlerinin bir çoğu kaldırıldı. Bunların başında sokağa çıkma yasakları geliyor. Sokağa çıkma yasakları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm günlerde ve saatlerde kaldırıldı. Restoranlar, kafeler ve AVM'ler de normal çalışma düzenine geçti. 1 Temmuz'dan sonra AVM'lerin çalışma saatleri de merak edilmeye başlandı. Pazar günü AVM'ye gitmek isteyenler AVM'ler pazar günü açık mı sorusunu sormaya başladı. Peki AVM'ler pazar günü açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler pazar günü açık mı olacak? AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

AVM'LER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

1 Temmuz'da ülke genelinde yeni normalleşme kuralları geçerli olacak. Yeni normalleşme kararları ile kısıtlamaların bir çoğu kalkacak. 1 Temmuz'dan sonra ülke genelinde AVM'lerin çalışma saatleri ve günleri de değişecek. Peki AVM'ler Pazar günü açık olacak mı? AVM'ler 1 Temmuz'dan sonra pazar günleri de açık olacak. AVM'ler normalleşme kapsamında normal çalışma günlerine döndü. AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Alışveriş merkezleri 1 Temmuz'da başlayan yeni normalleşme uygulamasına göre normal çalışma saatlerine geçecek. Hafta sonu AVM çalışmala saatleri de pandemi öncesindeki gibi olacak. AVM'ler sabah saat 10.00 akşam saat 22.00 arasında açık olacak.

1 TEMMUZ'DAN SONRA AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi: 10.00 - 22.00

Hafta sonu: 10.00 -22.00

AVM NEDİR?

Alışveriş merkezi (AVM), büyük ve orta büyüklükteki kentlerde çeşitli ürünlerin ve yaygın markaların satışı için genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası, çarşı kompleksi. Modern anlamda alışveriş merkezleri, şehirlerin hızla büyümesi ve kent merkezlerinin alışveriş için uzak kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu şeklinde de olabilir. Küçük alışveriş merkezi'nden boyut ve işlevsellikleri ile farklıdır. Alışveriş merkezleri mimari açıdan önemli yapılardı ve varlıklı müşterilerin hava koşullarından korunan alanlarda satın almalarını sağladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.