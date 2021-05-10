Artan korona virüs vaka sayılarını düşürmek için tam kapanma tedbirleri hayata geçirildi. Bu kapsamda bir çok iş yeri kapatıldı, milyonlarca çalışan da işlerine gidemedi. AVM'ler de tam kapanmada kapılarını kapattı. AVM çalışanları da AVM'ler ne zaman açılacak diye araştırmaya başladı. Tam kapanmanın uzatılması ihtimallerinin konuşulduğu şu dönemde AVM'lerin durumu da merak ediliyor. Peki AVM'ler bayramdan sonra açılacak mı? AVM'ler tam kapanmadan sonra açık mı?

Artan korona virüs vaka sayılarını düşürmek için tam kapanma tedbirleri hayata geçirildi. Bu kapsamda bir çok iş yeri kapatıldı, milyonlarca çalışan da işlerine gidemedi. AVM'ler de tam kapanmada kapılarını kapattı. AVM çalışanları da AVM'ler ne zaman açılacak diye araştırmaya başladı. Tam kapanmanın uzatılması ihtimallerinin konuşulduğu şu dönemde AVM'lerin durumu da merak ediliyor. Peki AVM'ler bayramdan sonra açılacak mı? AVM'ler tam kapanmadan sonra açık mı?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde korona vaka sayılırını yeniden düşürmek için tam kapanmaya gidildiğini açıkladı. Tam kapanma 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında olacağı açıklandı. Tam kapanma ile birlikte binlerce iş yeri kapandı, işçiler evlerinde kaldı memurlar uzaktan çalışma modeline geçti. Tam kapanmada AVM'lerin de kapatılmasına karar verildi. Tam kapanma sürecinin sonlarına yaklaşılıdğı şu günlerde AVM çalışanları AVM'lerin ne zaman açılacağını merak ediyor. AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler bayramdan sonra açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Nisan saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek tam kapanma döneminde AVM'lerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. AVM'de işi olanlar AVM'ler ne zaman açılacak? sorusunu sormaya başladı. İçişleri Banakanlığı tarafından tam kapanmadan muaf olan iş yerleri ile ilgili yayınlanan genelgede "üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek" denildi. AVM'lerde ise sadece eczaneler ve marketler açık olacak. AVM'lerin tam olarak açıklması ise tam kapanma sonunda olabilir. Tam kapanma bittiği zaman AVM'ler ile ilgili yeni bir kapatma kararı alınmazsa AVM'ler 17 Mayıs'tan sonra açık olacak.

AVM'LER BAYRAMDAN SONRA AÇIK MI?

AVM'lerin bayram sonrasında açılması bekleniyor. Kabine Toplantısı tam kapanma sürecini uzatmazsa ya da AVM'ler ile ilgili yeni bir kısıtlama kararı almazsa AVM'ler bayramdan sonra açılacak. Korona virüs vaka sayılarında yaşanan gerilemeye göre AVM'lerin hafta sonu kapalı olmasına da karar verilebilir.

AVM'LERDE TAM KAPANMADA KİRA ÖDENCEK Mİ?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş açıklamasında şöyle dedi: "Bizler AVM yatırımcıları olumlu sonuç almak için bu sürenin ceremesini çekmeye hazırız. Yeter ki ülke olarak bu beladan kurtulalım. Bu süreçte sektöre desteğimizi sürdürmek için üye alışveriş merkezlerimiz kiracılarından kira almayacaktır. Hepimiz sonuçta aynı gemideyiz, elbirliği ile bu sıkıntılı süreci aşacağız. Bir an önce aşılanmanın artması ve sürecin çok daha iyi bir yere gitmesini umuyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.