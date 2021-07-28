AVM’ler kaçta kapanıyor? sorusu birçok kişi tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Özellikle koronavirüs pandemisi sebebiyle sık sık çalışma saatleri değiştirilen AVM’lerin, en son açıklanan tedbirlerin gevşetilmesi kararıyla çalışma saatlerini tekrar değiştirildi. AVM’leri ziyaret etmek isteyen birçok kişi yeni çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki AVM’ler kaçta kapanıyor? AVM’ler kaçta açılıyor? AVM’lerde herhangi bir tedbir var mı?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle getirilen kısıtlamalar ile çalışma saatleri değiştirilen AVM'ler, tedbirlerin kaldırılması ile eski çalışma saatlerine geri dönüş yaptı. Giyim mağazalarından eğlence parklarına ve restoranlara kadar birçok mağazayı içerisinde barındıran AVM'ler her gün binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Bu sebeple AVM'leri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığını öğrenmek istemektedirler.

Covid vakalarının artmasıyla alınan tedbir kararlarının 1 Temmuz'da yayınlanan bildiri ile kaldırılması ile birçok işletme kısıtlama öncesi çalışma saatlerine geri dönüş yaptı. Kısıtlamalarda uygulanan sokağa çıkma ve hafta sonu yasakları ile kapalı olan AVM'ler, tüm tedbirlerin kaldırılması ile tekrardan eski çalışma saatlerine geri dönüş yaptı. AVM'lerin tekrardan akşam 22'ye kadar açık olması beklenmektedir. AVM'lerin açılış saati ise 10.00 olarak belirlenmiştir.

İstanbul'daki AVM'ler nelerdir?

1.ACR Loft

2.Address İstanbul

3.Airport Outlet Center

4.Akbatı

5.Akkoza

6.Akmerkez

7.Aqua Florya

8.Arena Park

9. Armanina

10.Armoni Park Outlet Center

11.Astoria

12.Asya Park Outlet

13.Ataköy Plus

14.Atirus

15.Atrium

16.Başak Park

14.Beşyıldız

15.Beyaz City

16.Beylicium

17.Beylikdüzü Migros

18.Blackout Şişli Outlet

19.Bomonti Park

20.Brandium

21.Buyaka

22.Capacity

23.Capitol

24.Carium

25.Marmara Park

26.Carousel

27.Carrefoursa Bayrampaşa

28.Carrefoursa Haramidere

29.Carrefoursa İçerenköy

30.Carrefoursa Maltepe Park

31.Carrefoursa Ümraniye

32.Cerrefoursa Tepe Nautilus Kadıköy

33.City's Nişantaşı

34.Colony Outlet

35.D-Silva

36.Demirören

37.Deposite Outlet

38.Doğuş Power Center

39.Dünya

40.Eskule

41.Espri Outlet Center

42.Fabulist

43.Forum İstanbul

44.Fox City Premium Outlet

45.Galleria Ataköy

46.Gaziosmanpaşa

47.Hayatpark

48.Historia

49.Ihlamur

50.İstanbul Outlet Park

51.İstinye Park

52.Kadir Has Çocuk Dünyası

53.Kale Outlet Center

54.Kanyon

55.Kardiyum

56.Kaya Millenium

57.KC Şehr-i Bazaar

58.Kemer Mall

59.Kipa Silivri

60.Koza Plaza

61.Kozzy

62.Kule Çarşı

63.Lilyum

64.M1 Meydan Merter

65.M1 Meydan Ümraniye

66.M1 Tepe Kartal

67.Maltepe Grandhouse

68.Marmara Forum

69.Maxi Center İstinye

70.Maxi City Silivri

71.Mayadrom Akatlar

72.Merkez Kayaşehir

73.Mesa Studio Plaza

74.Metro City

75.Metronom

76.Metroport

77.Axis

78.Neomarin

79.Novada Ataşehir

80.Olimpa Başakşehir

81.Olivium Outlet Center

82.Ömür Plaza

83.Optimum

84.Ora

85.Palladium

86.Paradise

87.Parkway

88.Pelican Mall

89.Pendorya

90.Perla Vista

91.Plato

92.Prestige Mall

93.Profilo

94.Real Beylikdüzü

95.Real AVM

96.Sancakpark Outlet

97.Sapphire Çarşı

98.Sinpaş Flatofis

99.Star City

100.Sun Flower

101.Cevahir

102.Torium

103.Town Center

104.Trump Towers

105.Uptown Etiler

106.Verde Molino

107.Viaport

108.Vialand

109.Wedding Wold Kuyumcukent

110.White Corner

111.White Hill

112.World Atlantis

113.Yayalada Süreyyapaşa

114.Zorlu Center

115.Canpark

116.Akasya

117.Rings

118.Metro Garden

119.Özdilek Park

120.212 İstanbul Power Outlet

121.Mall Of İstanbul

122.Marmara Park

123.Atlas

124.Flyinn

124.Viaport Marina

125.Viaport Venezia

126.Championsa

127.Akyaka

128.Piazza

129.Anatolium Marmara

130.Hill Town

131.Metro Corner

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.