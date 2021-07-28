AVM'ler kaçta kapanıyor?
AVM’ler kaçta kapanıyor? sorusu birçok kişi tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Özellikle koronavirüs pandemisi sebebiyle sık sık çalışma saatleri değiştirilen AVM’lerin, en son açıklanan tedbirlerin gevşetilmesi kararıyla çalışma saatlerini tekrar değiştirildi. AVM’leri ziyaret etmek isteyen birçok kişi yeni çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki AVM’ler kaçta kapanıyor? AVM’ler kaçta açılıyor? AVM’lerde herhangi bir tedbir var mı?
2021-07-28 23:50:57
Koronavirüs pandemisi sebebiyle getirilen kısıtlamalar ile çalışma saatleri değiştirilen AVM'ler, tedbirlerin kaldırılması ile eski çalışma saatlerine geri dönüş yaptı. Giyim mağazalarından eğlence parklarına ve restoranlara kadar birçok mağazayı içerisinde barındıran AVM'ler her gün binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Bu sebeple AVM'leri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar AVM'lerin kaçta açılıp kaçta kapandığını öğrenmek istemektedirler.
Covid vakalarının artmasıyla alınan tedbir kararlarının 1 Temmuz'da yayınlanan bildiri ile kaldırılması ile birçok işletme kısıtlama öncesi çalışma saatlerine geri dönüş yaptı. Kısıtlamalarda uygulanan sokağa çıkma ve hafta sonu yasakları ile kapalı olan AVM'ler, tüm tedbirlerin kaldırılması ile tekrardan eski çalışma saatlerine geri dönüş yaptı. AVM'lerin tekrardan akşam 22'ye kadar açık olması beklenmektedir. AVM'lerin açılış saati ise 10.00 olarak belirlenmiştir.
İstanbul'daki AVM'ler nelerdir?
1.ACR Loft
2.Address İstanbul
3.Airport Outlet Center
4.Akbatı
5.Akkoza
6.Akmerkez
7.Aqua Florya
8.Arena Park
9. Armanina
10.Armoni Park Outlet Center
11.Astoria
12.Asya Park Outlet
13.Ataköy Plus
14.Atirus
15.Atrium
16.Başak Park
14.Beşyıldız
15.Beyaz City
16.Beylicium
17.Beylikdüzü Migros
18.Blackout Şişli Outlet
19.Bomonti Park
20.Brandium
21.Buyaka
22.Capacity
23.Capitol
24.Carium
25.Marmara Park
26.Carousel
27.Carrefoursa Bayrampaşa
28.Carrefoursa Haramidere
29.Carrefoursa İçerenköy
30.Carrefoursa Maltepe Park
31.Carrefoursa Ümraniye
32.Cerrefoursa Tepe Nautilus Kadıköy
33.City's Nişantaşı
34.Colony Outlet
35.D-Silva
36.Demirören
37.Deposite Outlet
38.Doğuş Power Center
39.Dünya
40.Eskule
41.Espri Outlet Center
42.Fabulist
43.Forum İstanbul
44.Fox City Premium Outlet
45.Galleria Ataköy
46.Gaziosmanpaşa
47.Hayatpark
48.Historia
49.Ihlamur
50.İstanbul Outlet Park
51.İstinye Park
52.Kadir Has Çocuk Dünyası
53.Kale Outlet Center
54.Kanyon
55.Kardiyum
56.Kaya Millenium
57.KC Şehr-i Bazaar
58.Kemer Mall
59.Kipa Silivri
60.Koza Plaza
61.Kozzy
62.Kule Çarşı
63.Lilyum
64.M1 Meydan Merter
65.M1 Meydan Ümraniye
66.M1 Tepe Kartal
67.Maltepe Grandhouse
68.Marmara Forum
69.Maxi Center İstinye
70.Maxi City Silivri
71.Mayadrom Akatlar
72.Merkez Kayaşehir
73.Mesa Studio Plaza
74.Metro City
75.Metronom
76.Metroport
77.Axis
78.Neomarin
79.Novada Ataşehir
80.Olimpa Başakşehir
81.Olivium Outlet Center
82.Ömür Plaza
83.Optimum
84.Ora
85.Palladium
86.Paradise
87.Parkway
88.Pelican Mall
89.Pendorya
90.Perla Vista
91.Plato
92.Prestige Mall
93.Profilo
94.Real Beylikdüzü
95.Real AVM
96.Sancakpark Outlet
97.Sapphire Çarşı
98.Sinpaş Flatofis
99.Star City
100.Sun Flower
101.Cevahir
102.Torium
103.Town Center
104.Trump Towers
105.Uptown Etiler
106.Verde Molino
107.Viaport
108.Vialand
109.Wedding Wold Kuyumcukent
110.White Corner
111.White Hill
112.World Atlantis
113.Yayalada Süreyyapaşa
114.Zorlu Center
115.Canpark
116.Akasya
117.Rings
118.Metro Garden
119.Özdilek Park
120.212 İstanbul Power Outlet
121.Mall Of İstanbul
122.Marmara Park
123.Atlas
124.Flyinn
124.Viaport Marina
125.Viaport Venezia
126.Championsa
127.Akyaka
128.Piazza
129.Anatolium Marmara
130.Hill Town
131.Metro Corner
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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