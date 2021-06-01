AVM'ler cumartesi açık mı? Kademeli normalleşmenin ikinci seviyesi 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya başlandı. Haziran döneminde cumartesi günü sokağa çıkma yasaklarında da güncelleme yapıldı. AVM'de alış veriş yapmak isteyen vatandaşlar cumartesi günü AVM'ler kaçta kapanıyor sorusunu araştırıyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede AVM'lerin çalışma saatlerine ilişkin de bilgi verdi. Peki AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık? AVM'ler hafta sonu açık mı?

Korona virüs pandemisi nedeniyle ülke genelinde önce tam kapanmaya ardından da kademeli normalleşmeye geçilmişti. 1 Haziran döneminde ise kadameli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Kademeli normalleşme ile uygulanan kısıtlamalar biraz daha gevşetildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Kademeli normallemede cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri güncellendi. AVM'ye gidecek olan vatandaşlar da AVM'ler cumartesi açık mı? AVM'ler cumartesi günü kaça kadar açık? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte cumartesi AVM çalılma saatleri...

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

AVM'LER CUMARTESİ AÇIK MI?

Sokapa çıkma yasağı uygulanmayan saatlerde AVM'ler açık olacak. AVM'ler haftas onunda cumartesi günleri açık olacak pazar günleri ise kapalı olacak.

AVM'LER CUMARTESİ KAÇA KADAR AÇIK?

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtidi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.