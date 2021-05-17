AVM'ler açıldı mı? 17 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor?

17 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma döneminden sonra 2 haftalık kademeli normalleşme dönemine girildi. Kademeli normalleşme ile yasaklarda gevşemeye gidildi. Kademeli normalleşme ile restoran ve kafelerin açılmasına henüz izin verilmedi. Peki kademeli normalleşmede AVM'ler açıldı mı? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmenin detaylarını kamuoyun ile paylaştı.

17 Mayıs'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta kapanıyor? 17 Mayıs'ta sona eren tam kapanma döneminden sonra 2 haftalık kademeli normalleşme dönemine girildi. Kademeli normalleşme ile yasaklarda gevşemeye gidildi. Kademeli normalleşme ile restoran ve kafelerin açılmasına henüz izin verilmedi. Peki kademeli normalleşmede AVM'ler açıldı mı? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşmenin detaylarını kamuoyun ile paylaştı.

17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar uygulanması planlanan kademeli (kontrollü) normalleşme ile tam kapanma kısıtlamaları esnetildi. Kademeli normalleşme ile birlikte bir çok işl yeri açıldı. Kademeli normalleşme ile marketlerde haftanın her günü açık olacak. Marketlerin hafta için saat 20.30'a kadar açık olması planlanıyor. Hafta sonu ise marketler 17.00'de kapanacak. Sokağa çıkma yasaklarının da yeninden düzenlendiği kademeli normalleşmede AVM'ler ile ilgili de yeni kararlar alındı.

AVM'ler açıldı mı?

Kademeli normalleşme ile birlikte AVM'ler yeniden açıldı. Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

AVM'ler hafta sonu açık mı?

AVM'ler hafta sonu kapalı olacak. AVM'lerde hafta sonu sadece marketler ya da eczaneler açık olabilecek.

Kafeler kapalı

Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek. 17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Açık olacak yerler

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Semt pazarları kurulacak mı? Semt pazarları hangi gün kurulacak?

Kademeli normalleşme ile semt pazarlarının durumu da değişti. Semt pazarları hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekhafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacak.

Kademeli normalleşme detayları

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran'a kadar sürecek ‘kademeli normalleşme' kurallarına göre;

* Hafta içi 21.00-05.00 arası sokak yasağı sürecek. Hafta sonu yasağı cuma 21.00'den başlayıp pazartesi 05.00'te sona erecek. Toplu ulaşımla şehirler arası seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokak kısıtlaması sırasında özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Lokanta, kafe ve restoranlarda paket servis ve gel-al uygulaması sürecek.

* AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arası açık olacak. Zincir marketlerde, hafta sonu zorunlu temel ihtiyaçlar dışında ürün satışı yapılamayacak. Uzaktan eğitim 1 Haziran'a kadar sürecek. İki doz aşı olan 65 yaş üstü ile 18 yaş altı sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

* Restoran, kafeterya, lokanta gibi yeme-içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek. Hafta sonları kısıtlaması ise cuma saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Ekmek üreten ve satan fırınlar hafta açık olacak.

* İki doz aşısını yaptırmış 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamama dışında ayrıca bir kısıtlama uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ise hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

* Toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde seyahat izni belgesi istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde özel araçlarla şehirler arası seyahate çıkılamayacak. Özel araçla seyahate zorunlu hallerde izin verilecek. (Tedavi, cenaze, merkezi sınav, askerlik, cezaevinden salıverilme v.b) Zorunlu halini belgelendirenler kısıtlamadan muaf olabilecek.

* Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecek. Şehirler arası karayolları üzerindeki dinlenme tesisleri ile konaklama tesislerindeki yeme-içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde hizmet verebilecek.

* Bedelinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması da kısıtlama muafiyeti sağlayacak. Denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezleri kapalı tutulacak ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyecek. Açık alanlarında toplu eğlenceye izin verilmeyecek.

* Marketler hafta içi gibi tam gün kısıtlamanın uygulanacağı cumartesi-pazar günleri de açık olacak. Ancak hafta sonlarında zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında “elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye” ürünlerinin satışı yapılmayacak.

* Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları ise pazaryerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek. Online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.