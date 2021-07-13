AVM'ler 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz perşembe AVM'ler kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ülkemizde resmi tatiller içinde yer alıyor. Kurban bayramından hemen önceye denk gelen 15 Temmuz'da AVM'ye gitmeye düşünen vatandaşlar AVM'lerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki 15 Temmuz perşembe günü AVM'ler açık olacak mı? AVM'ler resmi tatillerde açık mı? İşte 15 Temmuz AVM çalışma saatleri...

15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? 15 Temmuz perşembe AVM'ler kapalı mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ülkemizde resmi tatiller içinde yer alıyor. Kurban bayramından hemen önceye denk gelen 15 Temmuz'da AVM'ye gitmeye düşünen vatandaşlar AVM'lerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki 15 Temmuz perşembe günü AVM'ler açık olacak mı? AVM'ler resmi tatillerde açık mı? İşte 15 Temmuz AVM çalışma saatleri...

Kurban bayramına sayılı günler kala vatadanşlar ihtiyaçlarını karşılamak ve aışveriş yapmak için AVM'lerin yolunu tuttu. 15 Temmuz'un resmi attil olmasını da fırsat bilen vatandaşlar rahat rahat alışveriş yapmak için AVM'ye gitmek istiyor ancak resmi tatillerde AVM'lerin açık olup olmadığını bilmiyor. Peki 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? 15 Temmuz perşembe AVM'ler kapalı mı? Resmi tatillerde AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı? İşte AVM çalışma saatleri...

AVM'ler 15 Temmuz'da açık mı?

Vatandaşlar AVM'lerin resmi tatilerde açık olup olmadığını araştırıyor. Koronavirüs kısıtlaması olmadığı günlerde AVM'ler resmi tatillerde açık olur. 1 Temmuz itibari ile normalleşme sürecine geçildi ve sokağa çıkma yasakları ve çeşitli yasaklar kaldırıldı. Dolayısıyla AVM'ler de normal çalışma düzenine geçti. Peki 15 Temmuz'da AVM'ler açık mı? AVM'ler 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde açık olacak

AVM çalışma saatleri

Tüm Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye geçildi. Tüm yasaklar kalktı. Vatandaşlar normal yaşama döndü. AVM'ler de normal çalışma saatlerine döndü. AVM'ler sabah saat 10.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

"Resmi tatillerde AVM'ler kapaı olsun" önerisi

AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak belirlenmesinin, resmi tatiller ile pazar günleri kapalı olmasının sağlanmasının, zincir mağazaların sattıkları ürünlere esnaf ve sanatkarların sattığı ürünler yönünden sınırlama getirilmesinin esnaf ve sanatkarların mağduriyetini giderebileceğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, "Dolayısıyla kanunda bu yönde düzenleme yapılması esnaf ve sanatkarlarımız açısından olumlu bir gelişme olacaktır" dedi.

AVM nedir?

Alışveriş merkezi (AVM), büyük ve orta büyüklükteki kentlerde çeşitli ürünlerin ve yaygın markaların satışı için genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası, çarşı kompleksi. Modern anlamda alışveriş merkezleri, şehirlerin hızla büyümesi ve kent merkezlerinin alışveriş için uzak kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu şeklinde de olabilir. Küçük alışveriş merkezi'nden boyut ve işlevsellikleri ile farklıdır. Alışveriş merkezleri mimari açıdan önemli yapılardı ve varlıklı müşterilerin hava koşullarından korunan alanlarda satın almalarını sağladı.[1]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.