Avcılar E-5 kapalı mı? E-5 Beylikdüzü istikameti neden kapalı? Ne zaman açılacak? 20 Ekim E-5 kaza mı oldu?

Avcılar E-5 kapalı mı? E-5 Beylikdüzü istikameti neden kapalı? Ne zaman açılacak? 20 Ekim E-5 kaza mı oldu? E-5 Karayolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle E-5 Karayolu trafiğe kapandı. İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı.

Avcılar E-5 kapalı mı? E-5 Beylikdüzü istikameti neden kapalı? Ne zaman açılacak? E-5 Karayolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle E-5 Karayolu trafiğe kapandı. İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar başlatıldı. Avcılar E-5 kapalı mı? İstanbul Avcılar'da D-100 (E-5) Karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 Karayolu trafiğe kapandı. E-5 Karayolu hakkında D100 ya da halk arasındaki adıyla E5, Türkiye'de bulunan bir devlet kara yoludur. Yol, Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule'den başlayıp, Türkiye'yi batıdan doğuya boydan boya geçtikten sonra, İran sınır kapısı Gürbulak'ta sona eren ana yollardan biridir. Yol, Edirne- Kırklareli- Tekirdağ-İstanbul- Kocaeli- Sakarya- Düzce- Bolu-Karabük- Çankırı- Kastamonu-Çorum- Amasya- Tokat- Sivas-Erzincan-Erzurum-Ağrı illerinden geçer. Yolun Avrupa'daki bölümü, Beşiktaş Barbaros'ta sona ermektedir. Anadolu'da yolun başlangıç noktası Kocaeli Çayırova'dır. İstanbul Anadolu Yakasındaki 6.Kısım (D-100 ) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. .