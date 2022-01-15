Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan kimdir? Atakan Arslan nereli? Atakan Arslan kaç yaşında?
Son yılların fenomen yarışması olan Survivor All Star 2022 ekranlara merhaba demesine saatler kaldı. Survivor Ünlüler'de yarışmacı olarak katılan Avatar lakaplı Atakan Arslan nereli kim ne iş yapıyor? gibi sorular aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...
2022-01-15 12:16:52
Son yılların fenomen yarışması olan Survivor All Star 2022 ekranlara merhaba demesine saatler kaldı. Survivor Ünlüler'de yarışmacı olarak katılan Avatar lakaplı Atakan Arslan nereli kim ne iş yapıyor? gibi sorular aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar haberimizde...
32 yaşında aslen Sivaslı olan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap korkmaz ile evlendi.
Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır.
Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.
Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında iç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz ile evlendi ve bu evlilikten Aslan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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