Av sezonu başladı mı? Denizlerde balık avı ne zaman başlayacak? Taze ve ucuza balık yemek için av sezonun açılmasını bekleyen vatandaşlar bu seneden umutlu. Geçtiğimiz sene av sezonunda balık kıtlığı yaşanmış ve bir süre daha av yasağı uygulanmıştı.

Av sezonu başladı mı? Denizlerde balık avı ne zaman başlayacak? Taze ve ucuza balık yemek için av sezonun açılmasını bekleyen vatandaşlar bu seneden umutlu. Geçtiğimiz sene av sezonunda balık kıtlığı yaşanmış ve bir süre daha av yasağı uygulanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın katılımıyla bu akşam saat 21.00'de Beykoz-Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, öncü göstergelerin, denizlerde yeni av sezonunun verimli geçeceğine işaret ettiğini belirtti.

Av sezonu başladı mı?

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

2020-2021 balıkçılık av sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sıkıntısız şekilde tamamlandı. Gelecek yılların stokları da düşünülerek Karadeniz'in belirli bir bölümünde hamsi avcılığına getirilen bir aylık yasağa karşın, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı bereketli ve balıkçılar açısından da kazançlı geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.