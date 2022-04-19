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TIMETURK / GENEL / Av. Barış Mükyen TRT’de Ön Ödemeli Daire Satışlarındaki Mağduriyete Değindi

Av. Barış Mükyen TRT’de Ön Ödemeli Daire Satışlarındaki Mağduriyete Değindi

Ön ödemeli daire satışlarında müteahhitlerin yarattığı mağduriyetlerle ilgili TRT’de açıklama yapan Av. Barış Mükyen, “Bazı müteahhitler daireleri sözleşme yaptıkları kişilere teslim etmek istemiyor. Teslim sırasında ek ödeme talep ettikleri de oluyor. Bu durum, alıcıların mağdur olmasına neden oluyor.” ifadelerinde bulundu.

15 Dakika Önce
2022-04-19 14:32:28
Av. Barış Mükyen TRT’de Ön Ödemeli Daire Satışlarındaki Mağduriyete Değindi

Ön ödemeli daire satışlarında alıcıların çeşitli konularda mağduriyetler yaşadıklarının altını çizen Av. Barış Mükyen, konunun hassas olduğunu ve alıcıların korunması gerektiğinin altını çizdi. Sözleşmelerin bile alıcıları korumadıklarının vurgusunu yapan Mükyen, açıklamalarında şu sözlere değindi: “Örneğin daire fiyatının toplamının 500 bin TL olduğunu düşünelim. Ön ödeme olarak da 300 bin TL'lik bir ödeme yaptığınızı farz edelim. Aslında kalan borcun 200 bin TL olması gerekiyor. Fakat alıcıdan teslimat sırasında bir 500 bin TL daha istenebiliyor. Bu durum, alıcıların mağdur olması anlamına geliyor. Bu nedenle konuya büyük bir hassasiyetle yaklaşılması gerekiyor.”

“Bazı Müteahhitler Daireleri Sözleşme Yaptıkları Kişilere Teslim Etmek İstemiyor”

Bazı müteahhitlerin, daireleri sözleşme yaptıkları kişilere teslim etmek istemediklerinin vurgusunu yapan Av. Barış Mükyen, açıklamalarında bu durumun yarattığı mağduriyetler hakkında bilgilendirmede bulundu: “Ön ödemeli dairelerde müteahhitlerden kaynaklı pek çok sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bazı müteahhitler, ön ödeme almalarına rağmen dairelerin tamamlanması sonrasında, ilgili dairenin fiyatını arttırıyor. Ya da ön ödeme aldıkları kişilere daireleri teslim etmek istemiyor. Bunların her biri, alıcıların mağdur olması demek. Bazı durumlarda sözleşmelerin bile yeterli olmadığını ve sözleşmelerin alıcıları korumadığını görüyoruz. Bu nedenle var olan mağduriyetlerin giderilebilmesi adına alınacak önlemlerin çok önemli olduğunu ifade edebilirim.”

“Alıcıdan Ek Ödeme Talep Eden Müteahhitler de Bulunuyor”

Daire teslimi sırasında alıcıdan ek ödeme talep edilebildiğinin de altını çizen Av. Barış Mükyen, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Bizim için alıcıların korunuyor olması çok önemli. Çünkü müteahhit kaynaklı sorunlarla çok sık karşılaşıyoruz. Alıcılar daire teslimi noktasında büyük problemlerle karşı karşıya kalıyor. Daire teslimi sırasında alıcılardan ek ödeme talep edilmesi ve alıcının ödemeyi kabul etmemesi durumunda konu yargıya taşınıyor.”

Kaynak: https://mukyenhukuk.com .

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