AUZEF sınavları ertelendi mi? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF

Fakülteden yapılan açıklama ile 22 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi beklenen sınavların ertelendiği duyurulurken, öğrenciler AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yoksa ertelendi mi sorularına yanıt arıyor. İşte fakülteden son açıklamalar