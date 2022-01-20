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AUZEF sınavları ertelendi mi? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF

Fakülteden yapılan açıklama ile 22 Ocak ve 23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi beklenen sınavların ertelendiği duyurulurken, öğrenciler AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yoksa ertelendi mi sorularına yanıt arıyor. İşte fakülteden son açıklamalar

2 Saat Önce
2022-01-20 17:27:36
AUZEF sınavları ertelendi mi? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF

Bu hafta sonu yapılması planlanan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları ertelendi. Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktır." ifadelerinde bulunuldu.

"Değerli Öğrencilerimiz,

Mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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