İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için resmi twitter hesabından ara sınav dönemi giriş belgelerini yayınladığını duyurdu. Bu açıklamadan sonra birçok aday AUZEF sınav belgesinin nasıl alındığını ? nerede yayınlandığını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi 2022 yayımlandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte detaylar...

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için resmi twitter hesabından ara sınav dönemi giriş belgelerini yayınladığını duyurdu. Bu açıklamadan sonra birçok aday AUZEF sınav belgesinin nasıl alındığını ? nerede yayınlandığını merak ediyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi 2022 yayımlandı mı? AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte detaylar...

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ara Dönem (Vize) Sınavları 16 - 17 Nisan 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul Üniversitesi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ara sınav dönemi sınav belgelerinin yayınlandığını söyledi. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

2021-2022 AUZEF BAHAR YILI ARA SINAV HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

HES kodu uygulaması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kaldırıldığından fakültemizce gerçekleştirilecek sınavlarda HES Kodu bilgisi aranmayacaktır.



Sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden öğrencilerin; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod'lu Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü yerleştirildikleri Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için ayrılan Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.



İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te 4. oturum saat 15.00'te başlamaktadır.



Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.



Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.



Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.



Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.



Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.



Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. .