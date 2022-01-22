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TIMETURK / GENEL / AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları uzaktan (online) mi yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları uzaktan (online) mi yapılacak?

Binlerce kişi İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimlerine devam ediyor. AUZEF birinci dönem sınavları sonunda bütünlemeye kalan öğrenciler AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları uzaktan (online) mi yapılacak? sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. AUZEF sınavlarının yapılacağı tarih 22-23 Ocak olarak açıklanmış ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle sınavlar ertelenmişti. AUZEF'ten yapılan son açıklamada ise sınavların ne zaman yapılacağı ve yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı netleşti.

1 Saat Önce
2022-01-22 12:30:15
AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları uzaktan (online) mi yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF sınavları uzaktan (online) mi yapılacak? Yüz binlerce kişi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimlerini uzaktan devam ediyor. Sınavlarını tamamlayan ve bütünlemeye kalan öğrenciler bütünleme sınavlarının iptal edildiğini duyunca oldukça çok şaşırdı. AUZEF'ten yapılan son duyuruda sınavların ne şekilde yapılacağı ve ne zaman yapılacağına dari takvim açıklandı. Peki AUZEF sınavları hangi gün yapılacak? AUZEF sınavları yüz yüze mi olacak yoksa uzaktan mı yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF bütünleme sınavları 22 Ocak ve 23 Ocak tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. Son yaşanan hava koşulları nedeniyle AUZEF sınavlarının ertelendiği açıklanmıştı. Binlerce AUZEF öğrencisi sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama nihayet geldi. Sınavların 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

AUZEF sınavları uzaktan (online) mi yapılacak?

AUZEF'ten bütünleme sınavlarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Açıklamada “İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.

AUZEF sınavları yüz yüze mi yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının güz dönemi bütünleme sınavları yüz yüze yapılmasına karar verildi.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir. .

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