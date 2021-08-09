ATM'den EFT ücreti var mı? ATM'den EFT ücreti ne kadar? ATM'den başka bankalara para gönderenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. ATM'lerden yapılan EFT işlemleri için kesilen ücrette artışa gidildi. Karar Resmi Gazete'te yayımlandı. İşte 2021 ATM para transferi masraf kesintileri...

ATM'den EFT ücreti var mı? ATM'den EFT ücreti ne kadar? ATM'den başka bankalara para gönderenleri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. ATM'lerden yapılan EFT işlemleri için kesilen ücrette artışa gidildi. Karar Resmi Gazete'te yayımlandı. İşte 2021 ATM para transferi masraf kesintileri...

ATM üzerinden başka bankalara para transferi (EFT) işlemlerinde alınan işlem üceti arttırıldı. Merkez Bankası'nın konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATM'den EFT ücreti var mı?

ATM üzerinden yapılan EFT işlemlerinde ücret kesintisi yapılıyor. Gönderilen paraya göre ücret artabiliyor.

ATM'den EFT ücreti ne kadar?

İşlem tutarı 1,000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.

EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi.

EFT nedir?

Elektronik Fon Transferi ya da kısa adı ile EFT Türkiye'de ilk olarak 1 Nisan 1992 tarihinde TCMB bünyesinde sistemin devreye girmesi ile başlatılmış olup, kısaca iki farklı banka arasındaki TL cinsinden ödemelerin gerçekleştirilmesi işi olarak tanımlanabilir.

Türkiye'de EFT sistemi TCMB tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk TCMB'ye aittir.

Bugün, EFT Sistemi sayesinde kuruluşlar ve bireyler, bankalarının kendilerine sunduğu telefon bankacılığı ve internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak, diğer şahıslara yönelik ödemelerini, kredi kartı borçlarını, telefon, doğalgaz, elektrik, su, yakıt, okul taksidi gibi birçok türdeki ödemelerini günü geldiğinde, anında gerçekleştirebilmekte; bu da ülke içerisindeki mali ve finansal dengelerin sağlanmasında önemli katkı sağlamaktadır.

Havale nedir?

Havale, çifte yetkilendirmeyi içeren tek taraflı ve varması gereken hukuki bir işlemdir. Mevduat sahibi bir başkasının hesabına ya da hesaplarına, kendi hesabına ya da hesaplarına para aktarabilir. Havalenin gerçekleşmesi için mevduat sahibinin bankaya talimat vermesi yeterlidir.

Eğer havale işlemi, hesap sahibinin aynı bankadaki iki farklı hesabı arasında gerçekleşiyor ise buna virman denir. Örneğin A bankasında aynı kişiye ait iki farklı Türk Lirası hesabı arasında yapılan para transferi, bir virman işlemidir.

Aynı zamanda hisse senetlerinin virmanı da yapılabilmektedir. Aracı kurumlar arasında hisse transferinin gerçekleşmesi işlemidir. Aracı kurumlar bu işlemden komisyon talep edebilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.