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Atletizm Federasyonu'ndan ''Nagihan Karadere'' açıklaması

Türkiye Atletizm Federasyonu, 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan eski milli atlet Nagihan Karadere'nin dopingden yakalandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

21 Dakika Önce
2022-04-05 13:30:54
Atletizm Federasyonu'ndan ''Nagihan Karadere'' açıklaması

Federasyondan yapılan açıklamada, bir televizyon programında yaşanan ve atletizmin imajını olumsuz etkileyen tartışmalarla ilgili açıklama yapılma gereğinin doğduğu belirtildi.

Dün akşam yayınlanan bir yarışma programının uzun süredir katılımcıları arasında yer alan ve halen 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran eski milli atlet Nagihan Karadere ile ilgili mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. 400 metre engelli branşında 55.09'luk Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken, popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor, hem katılımcıları hem de program yapımcılarını bu gibi konularda daha hassas olmaya çağırıyoruz." .

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