Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Paramount Otel iddialarından sonra Atilla Uras'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Atilla Uras kimdir? Paramount Otel kimin? İşte Atilla Uras'ın hayatı ve biyografisi...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Paramount Otel iddialarından sonra Atilla Uras'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Atilla Uras kimdir? Paramount Otel kimin? İşte Atilla Uras'ın hayatı ve biyografisi...

Zanka TV'de Ferit Atay'ın sorularını yanıtlayan otelin kurucusu ve ilk sahibi olan Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras otellerinin nasıl elden ele geçtiğini anlattı ve çarpıcı iddialarda bulunmuşu. İddialardan sonra Atilla Uras'ın kim olduğu sorusu bir kez daha gündeme geldi. Peki Atilla Uras kimdir?

Atilla Uras kimdir?

Atilla Uras 1937 yılında İstanbul Kadıköy'de doğmuştur.

Atilla Uras Robert Koleji'den mezun olmuştur. Ardından eğitimine Amerika'da devam etmiş; Boston şehrinde, Babson Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

İki yıl askerlik hizmetinden sonra Sovyetler Birliği ile ticari faaliyetlere başlamıştır.

36 yıllık çalışma süresi içinde ihracat, ithalat ve mümesillik yapmıştır.

Sovyetler Birliği dağılınca ticari faaliyetlerini turizm alanında sürdürmüştür.

Atilla Ura 26 Haziran 2018 yılında hayatını kaybetti.

Atilla Uras Sedat Peker'in Paramount Otel iddialarından sonra bir kez daha gündeme gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.