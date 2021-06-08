DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Buldan: Yargı mafyatik düzene bir kez daha kalkan olmuştur
Bitcoin son ayların en düşük seviyesine geriledi: Yatırımcılar üzgün
Avukattan, Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye temiz, ahlaklı siyaseti getireceğiz
Murat Akan: Siber pandemi geliyor
Spotify çöktü mü? Dünya genelinde internet kesintisi!
Başsavcılık'tan Thodex soruşturmasına ilişkin açıklama
Başarıyı engelleyen en önemli tehdit: Kendini sabote etme
Ünlü Influencer Gökçe Güreşçi “Yıldız Olmanın Yolu Artık Dijital Platformlardan Geçiyor”
Naida Bojnakova “Türk İnsanı Samimiyete Çok Değer Veriyor”
Baran Bojnak “Tercümanlık Son Derece Dikkat Ve Zekâ Gerektiren Bir Meslektir”
Moskova’da dikkat çeken üçlü görüşme
Dünya genelinde internet kesintisi yaşanıyor
Zanka TV kimin? Zanka TV sahibi kim?
Rusya'da yoksulluğun sorumlusu bulundu!

Atilla Uras kimdir? Paramount Otel kimin?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Paramount Otel iddialarından sonra Atilla Uras'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Atilla Uras kimdir? Paramount Otel kimin? İşte Atilla Uras'ın hayatı ve biyografisi...

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.06.2021 13:11:28
Atilla Uras kimdir? Paramount Otel kimin?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Paramount Otel iddialarından sonra Atilla Uras'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Atilla Uras kimdir? Paramount Otel kimin? İşte Atilla Uras'ın hayatı ve biyografisi...

Zanka TV'de Ferit Atay'ın sorularını yanıtlayan otelin kurucusu ve ilk sahibi olan Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras otellerinin nasıl elden ele geçtiğini anlattı ve çarpıcı iddialarda bulunmuşu. İddialardan sonra Atilla Uras'ın kim olduğu sorusu bir kez daha gündeme geldi. Peki Atilla Uras kimdir?

Atilla Uras kimdir?

Atilla Uras 1937 yılında İstanbul Kadıköy'de doğmuştur.

Atilla Uras Robert Koleji'den mezun olmuştur. Ardından eğitimine Amerika'da devam etmiş; Boston şehrinde, Babson Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.

İki yıl askerlik hizmetinden sonra Sovyetler Birliği ile ticari faaliyetlere başlamıştır.

36 yıllık çalışma süresi içinde ihracat, ithalat ve mümesillik yapmıştır.

Sovyetler Birliği dağılınca ticari faaliyetlerini turizm alanında sürdürmüştür.

Atilla Ura 26 Haziran 2018 yılında hayatını kaybetti.

Atilla Uras Sedat Peker'in Paramount Otel iddialarından sonra bir kez daha gündeme gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş