Atilla Taş, Canan Kaftancıoğlu hakkında ne dedi? Atilla Taş olayı nedir? Atilla Taş CHP'den ayrıldı mı, istifa mı etti? Muhalif ve CHP'li olduğu herkes tarafından bilinen Atilla Taş'tan CHP'ye sert eleştiriler geldi. Taş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkınsa sosyal medyadan yazdıklarıyla herkesi şaşırttı. Atilla Taş 'Sırf AK Parti’den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. Nefret ediyorum artık hepinizden' paylaşımını yaptı. Atilla Taş'ın bu paylaşımından sonra CHP'den ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı.

Atilla Taş, Canan Kaftancıoğlu hakkında ne dedi? Atilla Taş olayı nedir? Atilla Taş CHP'den ayrıldı mı, istifa mı etti? Muhalif ve CHP'li olduğu herkes tarafından bilinen Atilla Taş'tan CHP'ye sert eleştiriler geldi. Taş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkınsa sosyal medyadan yazdıklarıyla herkesi şaşırttı. Atilla Taş "Sırf AK Parti'den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. Nefret ediyorum artık hepinizden" paylaşımını yaptı. Atilla Taş'ın bu paylaşımından sonra CHP'den ayrıldı mı soruları sorulmaya başlandı.

Şarkıcı Atilla Taş'tan şok paylaşımlar... Ham Çökelek şarkısıyla tanınan ve çeşitli albümler çıkardıktan sonra sessizliğe bürünen Atilla Taş siyasete yönelmişti. Atilla Taş'tan gelen son paylaşımlar ise kafaları karıştırdı. Taş Twitter'da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Taş, "Sırf AK Parti'den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. Nefret ediyorum artık hepinizden" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş, Canan Kaftancıoğlu hakkında ne dedi?

CHP'nin kendi tabanına nankör bir parti olduğunu ifade eden Atilla Taş CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu Twitter sohbet odasında bombaladı. Atilla Taş, ''Ben sizin evrensel değerlerinizi kabul etmiyorum. Ben hiç bir zaman evrensel değer görmedim. CHP olarak bana sırt döndünüz. CHP olarak korkak partisiniz. Sırf AK Parti'den üç tane oy kapabilmek için ki kapamayacaksınız, atmadığınız takla kalmadı. CHP kadar kendi tabanına nankör bir parti daha görmedim. Nefret ediyorum artık hepinizden.'' dedi.

Atilla Taş olayı nedir?

Cebindeki parayla CHP'li belediyenin kendisine salon vermediğini iddia eden Atilla Taş, "Paramızla salon alamazken Nagehan'ı otobüse alıp bir de başkanınıza poz verdirtiyorsunuz. Nefret ediyorum hepinizden artık. 3 sene kim kiraladı bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Atilla Taş CHP'den ayrıldı mı, istifa mı etti?

Kendisini Karadeniz gezisine davet etmeyen İBB Başkanı İmamoğlu'nu yerden yere vuran Atilla Taş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Sizi savunacağız destek vereceğiz, bu düzen değişsin diye, yediğimiz küfrün hakaretin, tehditin, (ödediğim bedelleri saymıyorum bile!) haddi hesabı yok! Bunun için miydi? Bu devran böyle sürecekse nedendi bu mücadele? Hakkımı helal etmiyorum!''