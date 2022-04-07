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TIMETURK / GENEL / Atilla Karaoğlan kimdir? Hakem Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kimdir?

Atilla Karaoğlan kimdir? Hakem Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kimdir?

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak dev derbinin duyurulmasının ardından, Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi oldu. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir? Hakem Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kimdir?

3 Saat Önce
2022-04-07 14:27:22
Atilla Karaoğlan kimdir? Hakem Atilla Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi kimdir?

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak derbiye ilişkin yapılan açıklamanın ardından Atilla Karaoğlan futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan ile ilgili bilgiler...

10 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbinin hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak.

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da dünyaya gözlerini açtı. Süper Lig'de görev yapan hakem Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçını yönetecek olması sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan'nın hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. Fakat, Karaoğlan'ın hangi takımı tuttuğu konusuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. .

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