Atilla Gülan kimdir? Orgeneral Atilla Gülan nereli, kaç yaşında? Üstün Hizmet Madalyası alan Orgeneral Atilla Gülan'in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Atilla Gülan'ın hayatı ve biyografisi...

Atilla Gülan kimdir? Orgeneral Atilla Gülan nereli, kaç yaşında? Üstün Hizmet Madalyası alan Orgeneral Atilla Gülan'in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Atilla Gülan'ın hayatı ve biyografisi...

Orgeneral Atilla Gülan kimdir?

Orgeneral Atilla Gülan 19 Ağustos 1959 tarihinde dünyaya gelmiştir. Atilla Gülan Elazığ'da doğmuştur.

Atilla Gülan 62 yaşındadır.

Atilla Gülan 1980 yılında Hava Harp Okulunu bitirdi.

2009'da tümgeneral olan Atilla Gülan 2013'te korgeneral rütbesini taktı.

Atilla Gülan 2017'de orgeneral rütbesine terfi etti.

Orgeneral Atilla Gülan TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı ve Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni

Türk Silahlı Kuvvetleri 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Millî Savunma Bakanı Hulusi AKAR başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Kuvvet Komutanları ve Bakan yardımcılarının katılımıyla, 14-15 Aralık 2018 tarihlerinde icra edilmiştir. Toplantıya Ordu Komutanları, Muharip Hava Kuvvet Komutanı ve Donanma Komutanı ile birlikte 60 General/Amiral iştirak etmiştir.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin ulaştıkları seviye ve bu seviyeyi daha da geliştirmek için alınması gereken tedbirler ele alınmıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının elde ettikleri başarılar nedeniyle katılımcılara teşekkür ederek, mevcut seviyenin çok daha iyi noktalara taşınacağına olan inancını ifade etmiştir.

Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı Madalya ve Başarılı Birlik Ödül Töreni de gerçekleştirilmiştir. Törende Millî Savunma Bakanı Hulusi AKAR tarafından; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER ile Kuvvet Komutanlıklarında bir yılını tamamlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL TSK Şeref Madalyası; Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN TSK Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.