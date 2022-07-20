Ateşe ne iyi gelir? Ateş nasıl düşürülür, ne düşürür?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından yüksek ateş ve soğuk algınlığı, hayatımızı olumsuz bir şekilde etkileyen sağlık sorunlarından birisidir. Arama motorundan en çok merak edilen konular arasında yer alan Yüksek ateşe ne iyi gelir? Evde ateş düşürme yolları nelerdir? İşte merak edilen ateş düşürme yöntemlerine değinelim...

ATEŞ DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ NELERDİR? Ilık bir su ile duş alın: Yüksek ateşi olanlar evlerinde ılık bir su ile duş alsın. Ilık su ile duş almak ateşin düşmesine ve rahatlamanıza yardımcı olur.

Yüksek ateşi olanlar evlerinde ılık bir su ile duş alsın. Ilık su ile duş almak ateşin düşmesine ve rahatlamanıza yardımcı olur. Başınıza veya el ve ayak bileğinize ıslak havlu koyun: Ateşi olanlar bir el havlusunu soğuk buz ya da suya koyarak beklettikten sonra havluyu sıkarak boyun veya el ve ayak bileğine koyup bekletsinler. Bu durum ateşin düşmesine yardımcı olur.

Ateşi olanlar bir el havlusunu soğuk buz ya da suya koyarak beklettikten sonra havluyu sıkarak boyun veya el ve ayak bileğine koyup bekletsinler. Bu durum ateşin düşmesine yardımcı olur. Bol sıvı tüketin: yüksek ateş sonucu vücut sıvı kaybeder. Bu sebepten dolayı bol bol sıvı içecekler tüketmeniz oluşan sıvı kaybını engeller ve ateşinizi düşmesine yardımcı olur.

yüksek ateş sonucu vücut sıvı kaybeder. Bu sebepten dolayı bol bol sıvı içecekler tüketmeniz oluşan sıvı kaybını engeller ve ateşinizi düşmesine yardımcı olur. Besin ilavesi: Bolca meyve ve sebze tüketin. Sebze ve meyve tüketimi hem ateşininiz düşmesine hem de bağışıklığınızın güçlenmesine fayda sağlar. HANGİ YİYECEKLER ATEŞ DÜŞÜRÜR? Yeşil çay : Ateş düşürmede etkin bir role sahip olan Yeşil çay, içeriğinde bulunan keteçin adlı madde ateşin düşürülmesine önemli bir rol oynar.Yeşil çay aynı zamanda hızlı yağ yakmanıza da fayda sağlayan önemli bir besindir.

: Ateş düşürmede etkin bir role sahip olan Yeşil çay, içeriğinde bulunan keteçin adlı madde ateşin düşürülmesine önemli bir rol oynar.Yeşil çay aynı zamanda hızlı yağ yakmanıza da fayda sağlayan önemli bir besindir. Arpa suyu: Ateşin düşmesine yardımcı olur aynı zamanda da doğal bir iltihap ve balgam sökücüsüdür.

Ateşin düşmesine yardımcı olur aynı zamanda da doğal bir iltihap ve balgam sökücüsüdür. Çörek otu yağı: Şifalı besinler arasında yer alan çörek otu soğuk algınlığı ile beraber gelen yüksek ateş düşürmede doğal bir şifa kaynağıdır. Çörek otu yağını burnunuza damlatılarak ateşin düşmesine yardımcı olur.

Şifalı besinler arasında yer alan çörek otu soğuk algınlığı ile beraber gelen yüksek ateş düşürmede doğal bir şifa kaynağıdır. Çörek otu yağını burnunuza damlatılarak ateşin düşmesine yardımcı olur. Kuru üzüm çayı: Kuru üzümleri kaynar suya koyarak demletin. Demlenen çayınızı ardından içiniz. Kuru üzüm çayı ateşin düşmesine yardımcı olur aynı zamanda damar tıkanıklığını gideren önemli bir besindir. .