Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru filmi oyuncuları kimdir?

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü ilk kez televizyonda yayınlanan Ateş Yağmuru, ATV'de ekranlara geldi. 2019 yılında vizyona giren Ateş Yağmuru filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Peki, Ateş Yağmuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, filmin detayları...

Orjinal adı Skyfire olan Ateş Yağmuru Filmi sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı." Ateş Yağmuru filmi nerede ve ne zaman çekildi? Ateş Yğmuru filmi konusu nedir, oyuncuları kim?" sorularını araştırmaya başladı. Ateş Yağmuru hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ateş Yağmuru filmi konusu nedir?

Tianhuo Adası bir cennet kadar güzeldir; hatta Pasifik kıyılarının dünyaca ünlü volkanik kuşağında, yani bir ateş çemberinde olduklarını unutturacak kadar. Bölgede inşa edilen devasa otelin büyüme ve adayı turizme açmak için planlar devam ederken, diğer tarafta doğanın başka planları var. Adadaki yanardağ tüm gücüyle patlayıp bu cenneti dünyanın en büyük cehennemine çevirdiğinde, oradaki herkes için zamana karşı ölümcül bir yarış başlayacak.

Ateş Yağmuru filmi oyuncuları kimdir?

Wang Xueqi , Hannah Quinlivan , Shawn Dou ve Jason Isaacs gibi oyuncular rol alıyor. .