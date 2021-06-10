Ateş Çemberi Güneş Tutulması nedir? Güneş tutulması ne zaman?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması nedir? Bu senenin ilk güneş tutulması milyonlarca kişiye görsel şölen oluşturacak. Türkiye'den ge güneş tutulmasının izlenip izlenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Muhteşem doğa olayını kaçırmak istemeyenler Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman sorusunu soruyor. Ateş Çemberi Güneş Tutulması tutulması maalesef ülkemizden izlenilmeyecek. Peki Ateş Çemberi Güneş Tutulması nedir? Ateş Çemberi Güneş Tutulması hangi ülkelerden izlenebilir?

Ateş Çemberi Güneş Tutulması nedir? Bu senenin ilk güneş tutulması milyonlarca kişiye görsel şölen oluşturacak. Türkiye'den ge güneş tutulmasının izlenip izlenmeyeceği merak edilmeye başlandı. Muhteşem doğa olayını kaçırmak istemeyenler Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman sorusunu soruyor. Ateş Çemberi Güneş Tutulması tutulması maalesef ülkemizden izlenilmeyecek. Peki Ateş Çemberi Güneş Tutulması nedir? Ateş Çemberi Güneş Tutulması hangi ülkelerden izlenebilir?

10 Haziran 2021 tarihinde muhteşem bir doğa olayı yaşanacak. Milyonlarca insan 2021 yılının ilk Güneş tutulması olayına şahitlik edecek. 2021'in ilk Güneş tutulmasına "Ateş Çemberi Güneş Tutulması" deniyor. Peki Ateş Çemberi Güneş Tutulması nedir?

'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' nedir?

10 Haziran'da meydana gelecek olan tutulmaya 'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' deniyor. Peki 'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' nedir? Güneş tutulmasının Ateş Çemberi özelliği kazanabilmesi için Güneş'in tam önüne geçerek kenarlarını kapatması gerekiyor. Tam tutulma anında ateş çemberi görünütüsü oluşturacak tutulamalara Ateş Çemberi Güneş Tutulması deniyor.

Güneş tutulması ne zaman?

Tutulma 10 Haziran 2021 saat 13.53'te gerçekleşecek. Ancak tutulma Türkiye'den izlenemeyecek.

'Ateş Çemberi Güneş Tutulması' ne kadar sürecek

EarthSky'da yer alan bilgilere göre tutulmanın bir noktada en fazla 3 dakika 51 saniye süreceği ön görülüyor. Yeryüzünün farklı noktalarında Ateş Çemberi etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

Güneş tutulması Türkiye'de olacak mı?

Güneş tutulması Kuzey yarımkürede gerçekleşecek. Türkiye'de kuzey yarım kürede yer almasına rağmen tutulma Türkiye'de izkenemeyecek. Tutulma en net olarak Kanada'nın kuzey kesimlerinden izlenebilecek. Tutulma Rusya'nın kuzeyinden, Grönland'ın kuzeybatısından ve Kuzey Kutbu'ndan izlenebiliyor. Güneş Tutulması Türkiye üzerinden izlenemeyecek.

21'inci yüzyılın 16. tutulması

Güneş tutulması 2021 yılınında meydana gelen ilk tutulma olma özelliğini taşıyor. Tutulma 21'inci yüzyılın ise 16'ncı Güneş tutulması olacak. Tutulmasının 3 dakika 51 saniye süreceği tahmin ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.