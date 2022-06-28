Atatürkçü Düşünce Derneği Ustaosmanoğlu’nun cenazesini yargıya taşıyacak

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenini yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

ADD, törende anayasanın laiklik ilkesinin açıkça çiğnendiğini belirttikleri açıklamada, “Laiklik ilkesinin ‘Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına' namusu ve şerefi üzerine ant içmiş cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntü ile gördük” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk.

O cenaze töreninde; ‘Ne zaman hasta olmuşsam, bilin ki hanımlarınızdan biri çarşafını çıkarmıştır' beyanıyla anayasaya ve yasalara meydan okuyan, ‘Kadın sokağa çıkacak bir şey değildir', ‘Kızlar katiyen orta, lise, üniversiteye gitmez, avanaklık etmeyin' ve benzeri çağ ve akıldışı söylemleri ile tanınan bir laik cumhuriyet, bilimsel eğitim, Türk, Atatürk ve kadın düşmanı bizzat devlet erkânı tarafından takdir edilmiş, bir anlamda milletimize rol model olarak sunulmuştur.

ADD, laik cumhuriyet ve hukuk devleti karşıtı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreni ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağını duyurur."