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TIMETURK / GENEL / Atatürk Üniversitesi'nde yangın!

Atatürk Üniversitesi'nde yangın!

Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

3 Saat Önce
2022-09-20 14:14:11
Atatürk Üniversitesi'nde yangın!

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi'nin merkez yemekhanesinde yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Üniversite kampüsü içindeki merkezi yemekhanede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve üniversiteye ait araçlarla yangına müdahaleye başlandı. Üniversiteye araç girişine izin verilmezken, alevlere müdahale sürüyor.

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