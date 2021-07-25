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TIMETURK / GENEL / Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında kontrol altına alındı.

3 Saat Önce
2021-07-25 13:08:27
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın

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Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan hatıra ormanı üzerinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazi üzerindeki 5 hektarlık otluk alanda etkili olan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada kundaklama şüphesiyle akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Polis, yangının çıktığı otoyolun yanındaki alanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölgeden çıkan duman nedeniyle aksayan ulaşımın düzenli işlemesi için trafik ekiplerince sürücülere kontrollü geçiş sağlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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