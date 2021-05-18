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Atatürk Kültür Merkezi inşaatında yangın

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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18.05.2021 10:19:10
Atatürk Kültür Merkezi inşaatında yangın

Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, AKM inşaatında kullanılan kompresör makinesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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