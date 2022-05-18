Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman yapılacak? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatına başlandı mı? Bu sene 2022'de açılacak mı?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman yapılacak? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatına başlandı mı? Atatürk Havalimanı yıkılacak mı? İstanbul Millet Bahçesi bu sene 2022'de açılacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dair yaptığı açıklamada 'Atatürk Havalimanı'nın bir pisti faaliyettedir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmak tam bir garabettir.' dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman yapılacak? İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatına başlandı mı? Atatürk Havalimanı yıkılacak mı? İstanbul Millet Bahçesi bu sene 2022'de açılacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dair yaptığı açıklamada "Atatürk Havalimanı'nın bir pisti faaliyettedir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmak tam bir garabettir." dedi. Tartışmaların odağındaki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ne zaman açılacağı ne zaman hizmete gireceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki Atatürk Havalimanı tartışmalarına dair de konuşan Erdoğan muhalefeti eletirerek şunları söyledi: "Tüm darbecilerin demokrasimize yaptıklarını gizlemek için kullandıkları hep Atatürk ismi olmuştur. Dertleri Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil. Atatürk Havalimanı'nın bir pisti faaliyettedir. Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmak tam bir garabettir. 12 Eylül darbesine kadar adı Yeşilköy Havalimanı'ydı."

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman yapılacak?

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: "Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı. Aliya İzzetbegoviç'in karargahına 'mağara' diyor. Buna Boşnak kardeşlerim sandıkta cevaplarını verecektir. Bay Kemal, mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla sen yoluna devam et. Ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil ihanettir. 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız."

Dünyanın en büyük üçüncü parkı olacağı ifade edilen ‘İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi' duyurulduğunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Murat Kurum, 2021 yılının sonunda projenin tamamlanacağını ifade etmişti. Ancak araya giren pandemi nedeniyle inşaatına başlanayanan Millet Bahçesi'nin yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalara hız verildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi inşaatına başlandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Kurum, fidan dikim töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. Atatürk Havalimanı'nda iş makineleri getirildi.

Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde yapılacak fidan dikim töreninin hazırlıkları devam ediyor.

Bakan Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Tamamlandığında Dünya'nın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçemiz, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora dönüşecek. İstanbul'a nefes aldıracak" bilgisini verdi.

Murat Kurum, "Millet bahçemiz iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelemize güç katacak, İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi.

Kurum paylaşımını, "İstanbul 85 milyonun bahçesi ile daha da güzelleşecek. Milletimize hayırlı olsun. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedeflerinden biri olan Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda durmadan, yılmadan çalışmaya; ülkemizi yeşillendirmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.

Atatürk Havalimanı hakkında

Atatürk Havalimanı (IATA: ISL, ICAO: LTBA) veya eski adıyla Yeşilköy Havaalanı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan uluslararası havalimanıydı. 1900'lerin başında Türkiye'de ilk hava ulaşımının başlatıldığı yer olan Yeşilköy Havalimanı, 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açılmıştır. 29 Temmuz 1985 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından havalimanına verilmiştir.

2015 yılı verilerine göre Türkiye'nin en yoğun trafiği ve dünyanın 11. en yoğun yolcu trafiğinin olduğu havalimanıdır. Günlük ortalama 1100 uçağın kullandığı havalimanı, Avrupa'nın en önemli transit yolcu havalimanları arasında bulunmaktadır. Meydana iniş yapan ve meydandan havalanan uçak sayısı, 4 Eylül 2016'da 1453 ile (Her 59,46 saniyede bir uçak iniş ya da kalkışı) tüm zamanların rekorunu kırdı. Pist başına saatte oluşan uçak trafiği rekoru ise 55 uçak ile Londra'daki Gatwick Havalimanı elinde tutmaktadır. Bu sayı Atatürk havalimanında 30'dur. 2015 yılında 61.332.124 yolcu, 464.774 uçak ve 790.744 ton kargo trafiğine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, ülkenin en işlek havalimanıydı. 7 Nisan 2019'dan itibaren sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatılmış[4] ve bu uçuşlar İstanbul Havalimanı'na aktarılmıştır.