Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikme töreni yapılacak. Halihazırda vatandaşlar tarafından merak konusu olan bu konu ile ilgili internette birçok araştırma yapıldı. Peki, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nerede?

29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikme töreni yapılacak. Halihazırda vatandaşlar tarafından merak konusu olan bu konu ile ilgili internette birçok araştırma yapıldı.

2023 yılında açılacağı düşünülen, Dünyanın en büyük 5. şehir parkı olacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde olan 5 milyon 61 bin metrekare alanına, İstanbul'un fethine istinaden 145 bin 300 adet ağaç dikilecek. Bu ağaçların arasında 40 ve 50 yaşında olan ağaçlarda bulunacak.

Bu projedeki en önemli özelliklerden bir tanesi'de Millet Bahçesinin içinde araç olmayacak olması. Sadece yayaların bulunabileceği bir alan olacak. Bu durumda çocuklu anneler, çocuklar, yaşlı kişiler ve engelli olan vatandaşlarımız rahatlıkla güvenli bir şekilde bahçenin keyfini sürecekler. Ayrıca bu projede bir diğer önemli detaylardan bir tanesi'de 2000 kişilik seyir kapasiteli şeklinde spor alanının yapılacak olması.

Türk bahçe kültürlerinde olan, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi kapsayacak şekilde bir derede yer alacak. Vatandaşlar dere boyuna merdivenlerle inerek ayaklarını diledikleri gibi suya sokacaklar. İbreli ve yapraklı ağaçlarının dikilmesi sayesinde de 4 mevsim boyunca bahçe hep yeşil vaziyette olacak. Ayrıca etkinlik alanları da 28 bin kişiyi kapsayacak şekilde olacak. Büyük etkinliklerin yapılmasını da olanak sağlayacak. Yapılacak olan spor alanlarında ise 300 kişi aynı zamanda alanı kullanabilecek. Atatürk Havalimanı'nda bulunan tüm binalar kalkarak restore edilmeye başlanacak.

10 bin metrekaredeki alana, 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanları ve çocukların keşif yapabileceği alanlar kurulacak. Millet bahçelerinde müzeler kurularak, tüm sanatçılar eserlerini rahatça sergileme fırsatı bulacak. Ayrıca Havalimanı Millet Bahçesi olası bir afet durumunda, afet toplanma alanı ve deprem toplanma alanı olarak'ta kullanılabilecek.

2023 yılında açılması beklenen Millet bahçesi, Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın dan sonra Dünyanın 5'inci şehir parkı unvanını almış olacak. .