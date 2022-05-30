İstanbul'un yeni millet bahçesi için ilk fidan dikimi yapıldı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ne zaman açılacağı hakkında da bilgi verdi. Peki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman tamamlanacak? Bu sene 2022'de açılacak mı? İşte İstanbul'un yeni millet bahçesinin açılış tarihi...

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman tamamlanacak? Bu sene 2022'de açılacak mı? İstanbul'un yeni millet bahçesi için ilk fidan dikimi yapıldı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ne zaman açılacağı hakkında da bilgi verdi. İşte İstanbul'un yeni millet bahçesinin açılış tarihi...

Dünyanın en büyük beşinci şehir parkı olma özelliğine sahip oalcak Atatürk Havalimanı Millet Baheçesi'nin yapımı için ilk fidan dikildi. İstanbul'un ağaçlandırılması ve yeşşilendirilmesi adına çok önemli bir proje olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nine ne zaman açılacağı ise merak ediliyordu. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimi töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dev preojenin ne zaman açılacağını duyurdu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında bilgi veren Erdoğan, “Bu alan İstanbul'un en büyük Millet Bahçesi olacak. Sınır güvenliğinden her konuya karşıdakilerin safında olanlar, fethin manasını kavrayamaz. Millet Bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan dikilecek. Spordan kitap okumaya, yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütüleceği alan olacak. 1 milyon insanın yararlanabileceği bir alan haline getiriyoruz. Afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız. Emeği geçen bakanlıklar ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman tamamlanacak?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023 yılının bahar yada yaz aylarında vatandaşların hizmetine girmesi bekleniyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek. Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

2 bin kişilik seyir kapasiteli spor alanı yapılacak

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak. Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

Tüm binalar kalacak ve restore edilecek

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte düzenlenecek çocuk oyun alanlarında, çocukların duyularını kullanarak keşifler yapabilecekleri, kendi oyunlarını kurabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek.

Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler deneyler yapıp robotik çalışacak ve yazılım üretecek.

Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek. Bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar düzenlenecek.

Millet bahçesinde bulunacak müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

Dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Öte yandan yarın açılışın gerçekleştirileceği alan ve oluşturulan örnek bahçe görüntülendi.

Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu. .