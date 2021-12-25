Atatürk döneminde Diyanet nasıldı? Atatük dönemi Diyanet'i ne demek? Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den çok tartışılacak bir açıklama geldi. Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı açıklamada çok yorulduğunu dile getirdi ve Atatürk'ü savunduğu için eleştirildiğini dile getirdi. Ünlü açıklamasının devamında 'Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum.' dedi. Bu açıklamanın ardından Atatürk dönemi Diyanatinin nasıl olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Atatürk döneminde Diyanet nasıldı? Atatük dönemi Diyanet'i ne demek? Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den çok tartışılacak bir açıklama geldi. Ahmet Mahmut Ünlü yaptığı açıklamada çok yorulduğunu dile getirdi ve Atatürk'ü savunduğu için eleştirildiğini dile getirdi. Ünlü açıklamasının devamında "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından Atatürk dönemi Diyanatinin nasıl olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Cumhuriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mahmut Ünlü Diyanet İşleri Başkanlığı ve cemaat ile ilgili konulara değindi. Açıklamasında artık yorulduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı. Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar." dedi.

Atatürk döneminde Diyanet nasıldı?

Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğu için hedef olduğunu söyleyen Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur. 9 Temmuz 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Anayasanın 136. maddesinde, "Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." hükmü yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.