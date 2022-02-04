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TIMETURK / GENEL / Atatürk Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan kuzenlerlerle ilgili yeni gelişme

Atatürk Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan kuzenlerlerle ilgili yeni gelişme

Samsun'da, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., emniyetteki sorgularının ardından tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-02-04 12:24:00
Atatürk Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalışan kuzenlerlerle ilgili yeni gelişme
Samsun'da Atatürk Anıtı'nı halat bağlayarak çekmeye çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Parkı'nda yer alan anıtın halat bağlanıp çekilmeye çalışılmasıyla ilgili çevredeki iş yerleri ile KGYS kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Kısa sürede şüphelileri yakalayan ekipler, akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F'yi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzenler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atatürk Onur Anıtı'na karşı gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Zanlıların kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındığı menfur saldırıyla ilgili kapsamlı araştırma yapılıp delillerin toplandığı kaydedilen açıklamada, "Akabinde şüpheliler Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Aracın alana girişi güvenlik kamerası kayıtlarında

Şüphelilerin bulunduğu aracın alana girişi parkın çevresindeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda sabah erken saatlerde Cumhuriyet Caddesi'nde bir cipin yoldan Atatürk Parkı'nın bulunduğu alana yöneldiği, kaldırımı geçip parka girdiği, daha sonra parktan çıkıp yoluna devam ettiği görülüyor.

Samsun'da dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, iki şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

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