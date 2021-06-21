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Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gaspla ilgili yeni gelişme

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.

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21.06.2021 13:45:32
Ataşehir'de bir kadının öldüğü silahlı gaspla ilgili yeni gelişme

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın (41) öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin 13 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 15 Haziran'da Küçükbakkalköy Başar Sokak'taki silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 13 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay nasıl meydana gelmişti?

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.
Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.
Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.
Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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