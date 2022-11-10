İstanbul'un finans ve ticaret merkezlerinden birisi olan Ataşehir'de 31 Mart 2019 seçim sonuçlarına göre Belediye Başkanı olarak Battal İlgezdi seçilmiştir. İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisi olan Ataşehir son zamanlarda çehresinin değişmesi ile gündemde. Kent genelinde yaşanan gelişmelerin ardından Ataşehir Belediyesi hangi partiden? Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li mi AKP'li mi? soruları ise internette oldukça fazla araştırılıyor.

İstanbul'un Anadolu yakasının en güzide ilçelerinden birisi olan Ataşehir son yıllarda İstanbul'un finans ve iş merkezi olma yolunda ilerliyor. 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir halkı sandık başına giderek Belediye Başkanını seçti. Basında Ataşehir ile ilgili yer alan haberlerin ardından ve kentte yaşanan son gelişmelerden sonra Ataşehir Belediyesi hangi partiden? Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li mi AKP'li mi? soruları pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor.

Ataşehir Belediyesi hangi partiden?

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Ataşhir'de CHP'nin adayı Battal İlgezdi ve AK Parti'nin adayı İsmail Erdem yarıştı. Seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Battal İlgezdi % 51,39 ooranında oy alarak Ataşehir Belediye Başkanı seçildi. İsmail Erdem ise yarışı % 45,11 oranında oy alarak ikinci bitirdi.

Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li mi AKP'li mi?

Ataşehir Belediye Başkanı CHP'li Battal İlgezdi'dir. Battal İlgezdi döneminde Ataşehir'de pek çok proje hayata geçirilmiştir.

Ataşehir Seçim sonuçları

CHP'nin adayı Battal İlgezdi 129.283 oy ile toplam olyların yüzde 51,39'unu aldı.

AK Parti'nin adayı İsmail Erdem 113.501 oy ile toplam oyların yüzde 45,11'ini aldı.

Saadet Partisi adayı Adem Boz ise 4.084 oy ile toplam oyların yüzde 1,62'sini aldı.

Battal İlgezdi kimdir?

Battal İlgezdi 11 Mart 1959 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Malatya'da bitiren Battal İlgezdi daha sonra ailesiyle birlikte ilİstanbul'a taşındı.

İstanbul'daorta ve lise eğitimini tamamlayan Battal İlgezdi Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.

İş hayatına aile şirketlerinde görev yaparak başladı.

Genç yıllarda siyasete atıldı.

1984 yılında SODEP'de siyasete atıldı sonra ise Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.

CHP'de çeşitli görevleri üstlenen Battal İlgezdiİl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

Battal İlgezdi Ataşehir Belediye Başkanı olarak seçild.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP'den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi Ataşehir'in kurucu belediye başkanı oldu.

Ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de kazanan Battal İlgezdi, üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Battal İlgezdi evlidir. Battal İlgezdi, Fransızca biliyor.