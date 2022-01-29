Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 15 bin atama öğretmen göreve başlama tarihi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindiren açıklamayı geçtiğimiz aylarda yapmıştı. Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuş ve başvurular alınmıştı. Sözlü sınavlara da katılan adaylar 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında tercihlerini yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ataması yapılacak olan öğretmenler de göreve ne zaman hangi tarihe başlayacaklarını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama bekleyen binlerce öğretmen adayını sevindiren açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Erdoğan açıklamasında şunları belirtti: "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." Cumhurbaşlanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra MEB atama takvimini açıkladı.

Mülakat sonuçları açıklandı

Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başladı. 15 bin söleşmeli öğretmen atamaları için öğretmen adayları tercihlerini 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Tercihlerini yapan ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğretmen adayları atanmaları durumda öğretmenliğe ne zaman başlayacaklarını araştırıyor.

Atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. 31 Ocak 2022 tarihi Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atama töreni yapılacak.

Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 21 Ocak'ta eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. 31 Ocak'ta yapılacak atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

15 bin öğretmen atama takvimi

Öğretmen göreve başlama süreci nasıl olacak?

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

* Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

* Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

* Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

* Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

.