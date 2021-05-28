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Atak helikopterleri dostu-düşmanı ASELSAN'la tanıyacak

Güvenlik güçlerinin etkin olarak kullandığı T129 Atak helikopteri, dost-düşman platformları ASELSAN'ın ürettiği cihazla tanıyacak.

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Google News - Timeturk
28.05.2021 11:02:02
Atak helikopterleri dostu-düşmanı ASELSAN'la tanıyacak

Güvenlik güçlerinin etkin olarak kullandığı T129 Atak helikopteri, dost-düşman platformları ASELSAN'ın ürettiği cihazla tanıyacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini geliştirerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuyor.

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ASELSAN ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihaz muhtelif helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve gemilerde kullanılıyor.

Cihaz son olarak T129 Atak helikopterine entegre edildi ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bundan sonraki Atak teslimatları ASELSAN'ın özgün ürünü IFF Mod 5/S Cevaplayıcı cihazıyla gerçekleştirilecek.

NATO orduları en yeni dost-düşman sorgulama sistemi olarak IFF Mod 5/S'ye geçiş yapıyor. Türkiye bu alanda kendi özgün çözümlerini geliştirerek platformlarına entegre ediyor. IFF Mod 5/S, önceki modlara göre daha uzun menzilden sorgulama, dinleme, karıştırma ve aldatmaya karşı artırılmış direnç, yüksek tanımlama kabiliyeti ve Milli Kripto Cihazı kullanımı gibi özelliklerle üstünlükler sağlıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından üretilen T129 Atak helikopteri Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi.

T129 Atak helikopterinin performansı zorlu sıcak hava-yüksek irtifa görevleri için optimize edilerek, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetiyle güvenlik operasyonlarında etkin şekilde görev yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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