ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA-AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA-AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Yüz binlerce kişinin kayıtlı olduğu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ara sınavlar tamamlanmıştı. 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günü yapılan ATA AÖF sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ATA AÖF sınavlarından sonra sor kitapçığı ve cevap anahtarı da yayınlandı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

ATA-AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı | ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Yüz binlerce kişinin kayıtlı olduğu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ara sınavlar tamamlanmıştı. 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günü yapılan ATA AÖF sınavlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ATA AÖF sınavlarından sonra sor kitapçığı ve cevap anahtarı da yayınlandı. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

ATA AÖF 1. dönem ara sınavları (güz) tamamlandı. Sınavlar 20-21 Kasım tarihlerinde yüzlerce sınav merkezinde gerçekleşti. Sınav sonası soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da yayınlandı. Sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF 2021-2022 güz dönemi ara sınavları 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından sorular da yayımlandı ancak sonuçların erişime sunulacağı tarihe ilişkin detay bulunmuyor. Sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

2021-2022 ATA AÖF sınav takvimi

Vize sınavları ardından gözler güz dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Atatürk Üniversites, güz dönemi final sınavları 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek. İşte, ATA AÖF akademik takvimi:

Bahar Dönemi

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 14-20 Şubat 2022

Ders Kayıtları (Mazeretli): 21-27 Şubat 2022

Dersler: 21 Şubat-27 Mayıs 2022

Ara Sınav: 9-10 Nisan 2022

Final Sınavları: 28-29 Mayıs 2022

Bütünleme: 2-3 Temmuz 2022

2021-2022 Mezuniyet Üç Ders Sınavları: 7 Ağustos 2022

ATA AÖF vize sıanvı soru ve cevapları açıklandı mı?

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı paylaşıldı. Adaylar sorulara ve cevaplara kurumun internet sitesinden ulaşabilir.

ATA-AÖF Ara Sınavını Başarıyla Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde ve yurt dışında Azerbaycan Bakü'de başarıyla gerçekleştirdi. 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen ara sınav, T.C. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu Covid-19 pandemi kuralları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen koşulları gözetilerek yapıldı. Öğrenciler sınav salonlarına sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi.

Ara Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 281 bin 678 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1068 engelli öğrencilerimizden 938 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 4562 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi. Ayrıca en az 1297 öğrenci COVID-19 pozitif veya COVID-19 temaslılar için daha önceden hazırlanmış salonlarda sınava alındılar.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde 2407 binada, 95 Sınav Merkez Yöneticisi, 2407 Bina Sınav Sorumlusu, 1071 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 2382 Bina Yöneticisi, 29 Bin 775 Salon Başkanı, 31 Bin 210 Gözetmen ve 7044 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dâhil edildiğinde yaklaşık 125 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.