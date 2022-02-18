ATA AÖF sınav görevi ücreti 2022 | ATA AÖF salon başkanı, gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? (Güncel)

ATA AÖF sınav görevi ücreti 2022 | ATA AÖF salon başkanı, gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev almak isteyen yüzlerce öğretmen 2022 yılında güncel sınav görevli ücretlerinin kaç TL olduğunu araştırıyor. Öğretmenler hem sınavların sağlıklı işlemesi için hem de bütçelerine ek gelir olması için sınav görevlerine katılıyor. ATA AÖF sınavlarında salon başkanı, gözetmen ve yardımcı gözetmen olarak görev alacak olan öğretmenler için güncel sınav görevli ücretlerini sizler için derledik....

ATA AÖF sınav görevi ücreti 2022 | ATA AÖF salon başkanı, gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev almak isteyen yüzlerce öğretmen 2022 yılında güncel sınav görevli ücretlerinin kaç TL olduğunu araştırıyor. Öğretmenler hem sınavların sağlıklı işlemesi için hem de bütçelerine ek gelir olması için sınav görevlerine katılıyor. ATA AÖF sınavlarında salon başkanı, gözetmen ve yardımcı gözetmen olarak görev alacak olan öğretmenler için güncel sınav görevli ücretlerini sizler için derledik....

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl yüzlerce öğrenciyi bünyesine dahil edilyor. 13 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 önlisans programı ile Türkiye'nin önde gelen Açıköğretim Fakültelerinden biri olan ATA AÖF'de yapılan sınavlarda görev alan öğretmenler sınav görevli ücretlerinin ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Bilindiği üzere 2022 yılında öğretmen maaşlarına zam yapıldı. Zamla birlikte öğretmen yan gelirleri de artırıldı. Sınav görvli ücretlerinde de iyileştirmeye gidildi.

ATA AÖF sınav görevi ücreti 2022

ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınavlarında gözetmen olan öğretmenlere 200 TL ödeme yapılıyor.

Sınavlarda yardımcı gözetmenlere ise 170 TL ödeme ypılıyor.

ATA AÖF salon başkanı, gözetmen sınav görevli ücreti ne kadar?

ATA AÖF sınav görevli ücretlerinde artış oldu. 2022 yılında yapılan artışla birlikte sınav görvevli ücretleri 200 TL'ye çıktı. Daha önceki yılda sınav görevli ücretleri 120 TL civarındaydı. İşte güncel 2022 ATA AÖF sınav görevli ücretleri...

ATA AÖF hakkında

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 02.06.2010 tarih ve 27599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 14.04.2010 tarih ve 342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşu ile birlikte idari, akademik ve fiziki teşkilatlanma çalışmalarına başlayan ATA AÖF bu çalışmalarını 01 Şubat 2012 tarihine kadar Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün 3. katında sürdürmüştür. Belirtilen tarihten itibaren eğitim-öğretim hizmetleri ATA AÖF'nin kendi hizmet binasında yürütülmektedir. ATA AÖF bünyesinde 13 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 önlisans programı olmak üzere toplam 47 program yürütülmektedir. ATA AÖF ilk mezunlarını 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. .