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TIMETURK / GENEL / ATA AÖF sınav giriş belgesi! ATA AÖF sınavı ne zaman?

ATA AÖF sınav giriş belgesi! ATA AÖF sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre bütünleme sınavı şubat ayında gerçekleşecek. Bütünleme sınavları 5 Şubat - 6 Şubat tarihleri ​​arasında yapılacaktır. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor.

2 Saat Önce
2022-02-05 15:54:47
ATA AÖF sınav giriş belgesi! ATA AÖF sınavı ne zaman?

Üniversitede dışarıdan eğitim gören öğrenciler, hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF için sınav yerini arıyor. ATA AÖF sınavına giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yapılarak öğrenilebilir. Aynı zamanda ATA AÖF sınav giriş belgeleri aynı adresten düzenlenebilir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

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