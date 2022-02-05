ATA AÖF sınav giriş belgesi! ATA AÖF sınavı ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre bütünleme sınavı şubat ayında gerçekleşecek. Bütünleme sınavları 5 Şubat - 6 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. ATA AÖF Giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sayfasından sorgulanabiliyor.
2022-02-05 15:54:47
Üniversitede dışarıdan eğitim gören öğrenciler, hafta sonu yapılacak olan ATA AÖF için sınav yerini arıyor. ATA AÖF sınavına giriş yerleri https://obs.atauni.edu.tr adresinden giriş yapılarak öğrenilebilir. Aynı zamanda ATA AÖF sınav giriş belgeleri aynı adresten düzenlenebilir.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversite Açıköğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavı 5-6 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.
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