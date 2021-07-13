Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşa zor günler yaşatmaya başladı. Özellikle çocukların vücudunda yaralar çıkmasına neden olan Asya Kaplan Sivrisinekleri boyutları ve rengi ile diğer sivrisineklerden ayırt edilebiliyor. Özellikle sulak bölgelerde ve dere yataklarında oldukça sık görülen Asya Kaplan Sivrisineği nerelerde var? Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'da hangi ilçelerde var? Vatandaşlar ayrıca Asya Kaplan Sivrisineğinin hastalık bulaştırıp bulaştırmayacağını da merak ediyor. Peki Asya Kaplan Sivrisineği korona virüs bulaştırır mı?

Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşa zor günler yaşatmaya başladı. Özellikle çocukların vücudunda yaralar çıkmasına neden olan Asya Kaplan Sivrisinekleri boyutları ve rengi ile diğer sivrisineklerden ayırt edilebiliyor. Özellikle sulak bölgelerde ve dere yataklarında oldukça sık görülen Asya Kaplan Sivrisineği nerelerde var? Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'da hangi ilçelerde var? Vatandaşlar ayrıca Asya Kaplan Sivrisineğinin hastalık bulaştırıp bulaştırmayacağını da merak ediyor. Peki Asya Kaplan Sivrisineği korona virüs bulaştırır mı?

İstanbululular Asya Kaplan Sivrisineği kabus yaşıyor. Sivrisinek istilasına uğrayan bazı mahallelerde ise vatandaşlar sivrisinek sırımalarından dolayı hastanelere başvurdu. Vücutlarında yaralar oluşan vatandaşlar yetkililerden Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı mücadele başlatılmasını talep etti.

Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'da hangi ilçelerde var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen bir toplantıda, Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi hastalıkları taşıma potansiyeline sahip Asya Kaplan Sivrisineği ele alındı. Doç. Dr. Öter sözlerini şöyle sürdürdü: “Son üç yıldır da İstanbul'da görülmeye başladı. Vatandaşlardan gelen şikayetler var. Çok farklı bir tür, biyolojisi farklı. Bildiğimiz sivrisinekler gibi değiller. Şikayetlerin çoğunluğu sabah saatlerinde park bahçelerde siyah bir sineğin soktuğu yönündeydi. Bahsedilen bölgelere gidip yaptığımız örneklem çalışmalarımızda İstanbul'da bu türün yayılım gösterdiğini ve pek çok ilçesinde var olduğunu gördük. Asya Kaplan Sivrisineğinin adaptasyon gücü çok yüksek. Taşındıkları ülkeden başka bir coğrafyaya geçtiklerinde buradaki ortama çok çabuk uyum sağlayabiliyorlar. Bu şekilde de İstanbul coğrafyasına uyum sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca çok soğuk koşulara da dayanabiliyor. En son yapılan araştırmalarda 5 dereceye kadar aktivitelerini devam ettirdikleri söyleniyor. İlk çalışmalarımız ışığında Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu, Arnavutköy ilçeleri ön planda"

Özellikle Avcılar'da görüldü

Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri artan sivrisineklerin verdiği zarardan şikayetçi. Mahalle sakinleri, yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirttikleri sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştuğunu öne sürdü. Çocukların bacakları ve kollarında sivrisineklerin sokması sonrası oluştuğunu ileri sürdükleri yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

Asya Kaplan Sivrisineği nerelerde var?

Asya kaplan sivrisineği en önemli 100 istilacı canlı türü içerisinde üst sırlarda yer alan türlerden biridir. Özellikleri açısından Antarktika ve Kuzey Kutup dairesi hariç olası her bölgede bulunabilecek biyotik potansiyele sahip olan Asya kaplan sivrisineği aslında Güneydoğu Asya kökenlidir. İnsan popülasyonunun aşırı hareketliliği ve ticaret hacminin artması ise kendi kendine düşük yayılma kabiliyetine sahip olan bu türün hızla yayılmasına aracılık etti ve etmeye devam ediyor. Şu ana kadar yapılan arazi ve laboratuvar gözlemleri Asya Kaplan sivrisineğinin ülkemizde Doğu Karadeniz hattında Ordu ilimize kadar, Batı Karadeniz ve Marmara'da Bulgaristan sınırından Sakarya hattına kadar Ege bölgesinde ise Aliağa limanı etrafında yayıldığını gösteriyor.

Çok küçük su kaynağında bile üreyebiliyorlar

Asya Kaplanı Sivrisineğinin diğer sivrisineklerden farklı olduğunun altını çizen Doç. Dr. Öter, bu türün özellikle insan yapımı durgun sularda yaşadığını belirtti. Vatandaşları da ev, bahçe ve balkon gibi yerlerde bekleyen sulara karşı uyardı. Doç. Dr. Öter, “Alerjik reaksiyonları çok fazla oluyor. Kan emerken tükürük bezindeki proteinler kan emdiği sırada deri altı dokuya geçmekte. Bu da alerjik bir reaksiyona neden oluyor. Bu sinekler daha çok insan yapımı küçük su rezervlerinde yaşıyor. Bahçede bulunan saksıların dibindeki suda ya da süs havuzunda üreyebiliyorlar. Vatandaşlarımız ihtiyaçları varsa bunların üzerlerini bir telle kapatabilirler ya da kullanılmayan suları boşaltmakta fayda var" tavsiyesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.