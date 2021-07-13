Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği hastalık taşır mı? İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği paniği yaşanıyor. Özellikle çocukların bu tür sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra vücutlarında yaralar oluştuğu görüldü. İBB ise vatandaşları sivrisinekler konusunda uyardı. Her yaz sivrisineklerle başı dertte olan vatandaşlar Asya Kaplan Sivrisineği'nin ne olduğunu, hastalık bulaştırıp bulaştırmayacağını merak ediyor. Peki Asya Kaplan Sivrisineği nerelerde var? Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'un hangi ilçelerinde var?

Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği hastalık taşır mı? İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği paniği yaşanıyor. Özellikle çocukların bu tür sivrisinek tarafından ısırıldıktan sonra vücutlarında yaralar oluştuğu görüldü. İBB ise vatandaşları sivrisinekler konusunda uyardı. Her yaz sivrisineklerle başı dertte olan vatandaşlar Asya Kaplan Sivrisineği'nin ne olduğunu, hastalık bulaştırıp bulaştırmayacağını merak ediyor. Peki Asya Kaplan Sivrisineği nerelerde var? Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'un hangi ilçelerinde var?

İstanvul'da Asya Kaplan Sivrisineği oldukça sık gürülmeye başlandı. Asya Kaplan Sivrisineği tarafından ısırılan vatandaşların şikayetleri son yıllarda artmış durumda. Özellikle koronavirüs zamanına Asya Kaplan Sivrisineği'nin hastalık blaştırıp bulaştırmayacağı merak ediliyor.

Asya Kaplan Sivrisineği nedir?

Asya kaplan sivrisineği en önemli 100 istilacı canlı türü içerisinde üst sırlarda yer alan türlerden biridir. Özellikleri açısından Antarktika ve Kuzey Kutup dairesi hariç olası her bölgede bulunabilecek biyotik potansiyele sahip olan Asya kaplan sivrisineği aslında Güneydoğu Asya kökenlidir. İnsan popülasyonunun aşırı hareketliliği ve ticaret hacminin artması ise kendi kendine düşük yayılma kabiliyetine sahip olan bu türün hızla yayılmasına aracılık etti ve etmeye devam ediyor. Şu ana kadar yapılan arazi ve laboratuvar gözlemleri Asya Kaplan sivrisineğinin ülkemizde Doğu Karadeniz hattında Ordu ilimize kadar, Batı Karadeniz ve Marmara'da Bulgaristan sınırından Sakarya hattına kadar Ege bölgesinde ise Aliağa limanı etrafında yayıldığını gösteriyor.

Asya Kaplan Sivrisineği hastalık taşır mı?

Bu türün kendine has taşıyabildiği 20'ye yakın hastalığın bilindiğini ancak birinci dereceden sorumlu tutulduğu hastalıkların Chikungunya ve dang humması olduğunu dile getiren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Öter, "Her iki hastalık da ilginç bir şekilde İtalya ve Fransa'da görüldü. İstanbul için çok erken bunları söylemek. Daha henüz o kadar popülasyona ulaştığını düşünmüyoruz." dedi. Öter, Hacettepe Üniversitesi ile İstanbul için 545 günlük bir mücadele planı yaptıklarını, bu anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesine de bilimsel destek verdiklerini aktararak, yayılmanın devam ettiğini, sivrisineğin ülkenin farklı bölgelerinde de görüldüğünü söyledi.

Vücutlarında yaralar oluştu

Asya Kaplan Sivrisineği tarafından ısırlan bir çok çocuğun vücütlarında yaralar meydana geldi. Son günlerde havaların da ısınmasıyla Asya Kaplan Sivrisineği şikayetlerinini arttığı grülüyor. İstanbul Avcılar'da sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştu. Aileler endişeli olduklarını söylerken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, "Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.