Astım nedir? Astım belirtileri neler?

Astım nedir? Astım belirtileri neler? Astıma neden olan durumlar? Toplumda yaygın bir şekilde görülen sağlık sorunlarından astım,Dünyada yaklaşık 335 milyon, ülkemizde de yaklaşık olarak 4 milyon astım hastası bulunmaktadır.Sizler için astım hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Astım nedir? Yaygın bir sağlık sorunu olan astım, hava yollarının duyarlılığının artmasına bağlı olarak gelişen kronik bir hastalık türü olarak tanımlanır.Tekrarlayan öksürük ve hışıltı ile karakterize edilmektedir. Astım rahatsızlığında hem büyük hem küçük hava yolları etkilene bilinmektedir. Astım her yaşta görülebilinir. ASTIM NEDENLERİ Astım sağlık sorununa sebep olan nedenler şu şekilde sıralanmaktadır: Ailede astım rahatsızlığı görülmesi

Solunum yoluyla toz ve kimyasal maddeler maruz kalan meslek dalları

Bebeklik çağında alerjenlere maruz kalma durumu.

Bebeklik döneminde ağır solunum yolu hastalıklarına yakalanmış olmak.

Annenin hamile iken sigara içmesi.

Ortamda yoğun sigara dumanına maruz kalmak. ASTIM BELİRTİLERİ Öksürük

Hırıltılı solunum

Göğüste tıkanıklık ve sıkışma hissi

Soluk alıp verirken ıslık sesi

Nefes darlığı gibi belirtileriniz var ise mutlaka bir doktora görününüz. ASTIMA NE İYİ GELİR? Ülkemizde ve dünyada yaygın olan sağlık sorunlarından astım durumunda iyi gelen durumlar şu şekildedir; Evcil hayvanlara alerjiniz varsa evde hayvan beslenmemeli

Ev içinde sigara içilmemeli

Evde sprey, kokulu deterjan, parfüm kullanılmamalı.

Sentetik yatak malzemeleri kullanılmalı.

Astıma iyi gelen besinler tercih edin. Bunlar; maydanoz, portakal suyu, nane, yoğurt, ılık süt, rezene tohumu, balıktır.

Evinizde en çok kullandığınız odalarda, örneğin yatak odasında kilim, halı, mobilya, yastık ve minderler bulundurmamalı.

Ev havalandırılmalı

Polenlerin arttığı dönemlerde, ev içinde kapı ve pencereler kapalı tutun.

Ev içinde kızartma ve yemek kokusu gibi ağır kokular olduğunda mutlaka havalandırılmayı unutmayınız.

Kuru havalarda rüzgâr varsa dışarıya çıkılmamalı

Dışarıda giymiş olduğunuzgiysilerinizi eve dönünce değiştirilmeli ve duş alarak derideki ve saçlardaki alerjenler de temizlenmeli.

Yaşam alanlarının nem oranını düşük tutulmalı. .