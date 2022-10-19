Asra Panahi kimdir? Nasıl öldü? Asra Panahi olayı nedir?

Asra Panahi kimdir? Nasıl öldü? Asra Panahi olayı nedir? İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği öğrenilen Mahsa Amini'nin ölümü üzerine İran'da başlayan protestolar devam ederken ülkeden bir genç kız ölümü haberi daha geldi. 16 yaşındaki Asra Panahi polislerin lise baskını sırasında 'dini lider' Hamaney'i öven marşı söylemediği için güvenlik güçleri tarafından dövüldü. Asra Panahi hayatını kaybetti. Rejim yetkilileri ise Panahi'nin 'kalp rahatsızlığı' nedeniyle öldüğünü açıkladı.

İran'da Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan protestolar yeniden alevlendi. İran'daa bu kez 16 yaşındaki genç bir kız polislerin darp etmesi sonucu hayata gözlerini yumdu. İran rejimi ise ölümün genç kızın kalp rahatsızlığına bağladı. Asra Panahi kimdir? Asra Panahi 16 yaşında lise öğrencisiydi. Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından güvenlik güçleri İran'da liselere ve okullara sık sık baskınlar düzenliyor ve asayiş kontrolü yapıyordu. İran'ın Erdebil kentinde güvenlik güçleri iseye düzenledikleri baskında Hamaney'i öven marşı söylemeyen öğrenciler darp edildi. Bası öğrenciler de gözaltına alınırken bazıları da hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 16 yaşındaki Asra Panahi hayatını kaybetti. İran'da lisede 'dini lider' Hamaney'i öven marşı söylemediği için dövülen 16 yaşındaki Asra Panahi öldü. İran rejimi ise ölüm nedenini genç kızın rahatsızlığına bağladı. Mahsa Amini ile protestolar başlamıştı İran'da 13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan ve bir süre sonra ölüm haberi gelen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ile ülkede büyük çaplı protestolar başlamıştı. Protestolara kadınlar saçlarını keserek destek verdi. Gösteriler kısa sürede ülkenin her kesimine yayıldı. Özellikle liseler, üniversiteler protestoların yoğun olduğu yerler arasındaydı. Protestoculara polisler plastik mermi ve gerçek mermi ile karşışıl verdi. Protestolarda onlarca kişi hayatını kaybetti. .