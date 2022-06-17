Aspirin nedir? Aspirin faydaları nelerdir? Aspirin maskesi nasıl yapılır?

Eczanelerden reçetesiz temin edilebilen aspirinler sıklıkla kullanıldığından vatandaşlar, faydaları ve kullanım alanlarını merak ediyor. Evlerin vazgeçilmezi haline gelen aspirin, her hastalık için akla gelen ilk ilacın yerini almıştır. Aspirin nedir, faydaları nelerdir? Aspirinin kullanım yerlerini merak edenler haberimizde

Faydaları saymakla bitmeyen aspirin için araştırmalar başladı. İnternette sıkça araştırılan aspirinin faydaları görenleri şaşırttı. Her alanda sağladığı faydalarla birçok kişinin kalbini kazanır. Saç, diş, yüz ve daha birçok alanda kullanılan aspirin ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Aspirin nedir?

Yaygın olarak kullanılan ve adını her zaman duyduğumuz aspirinin kullanım alanları oldukça zengindir. En yaygın olarak ağrı kesici olarak bilinen romatizmal ağrılarda, diş ağrısında ve birçok cilt bakımı tedavisinde kullanılır. Kokusuz ve ekşi bir tada sahip olan aspirinin rengi beyazdır. İlaç yutamayan kişiler için aspirin de suda çözülme özelliğine sahiptir.

Aspirin ne işe yarar? Aspirinin farklı kullanım alanları

-Ağrı kesici,

-Ateş düşürücü,

-Sivrisinek kaşıntıları,

-Nasır tedavisi

Aspirin maskesi nasıl yapılır?

Yapması çok kolay olan aspirin maskesi için sivilceli yüzler kullanıyor. Pek çok kişinin günlük hayatında kullandığı aspirin maskesi nasıl yapılır diye merak edilirken, yapılışındaki kolaylık da tercih ediliyor.

Malzemeler:

4 veya 5 adet koruyucu tabaka ile kaplanmış aspirin

1 yemek kaşığı ılık su

Tercihe bağlı olarak bal veya yoğurt

Hazırlanışı:

Aspirin öncelikle toz haline getirilir ve üzerine 1 yemek kaşığı ılık su eklenerek yumuşak krem kıvamına getirilir. Krem kıvamına gelen karışımın içerisine tercihe bağlı olarak bal ve yoğurt konulur. Kuru cilde sahip olanlar özellikle bal ve yoğurdu tercih etmesi önerilmektedir. Yağlı cilt tipleri ise yarım limon suyu daha ekleyebilir.