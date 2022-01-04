Aspir yağı metabolizmayı hızlandırıyor

Aspir yalancı safran olarak tanınır. Bu bitkinin tohumlarından elde edilen yağ birçok faydaya sahiptir. Peki aspir yağı nedir? Aspir yağı nasıl kullanılmalı? Aspir yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var? Sizler için tüm bu soruların cevaplarını araştırdık...



Yalancı safran olarak tanınan aspir sarı, kırmızı çiçekler açan bir bitkidir. Bu bitkinin tohumlarından aspir yağı elde edilir. Aspir çiçeklerinin ucunda bulunan tohumlar beyaz renktedir ve üzerinde koyu çizgiler bulunur. Tohumlarda yüzde 30-45 arasında yağ vardır ve dikenli aspir bitkisi, dikensiz aspir bitkisine oranla çok daha fazla yağa sahiptir.

Aspir yağı nasıl kullanılmalı?

Aspir yağı, sanayi ürünlerinde de yemeklerde de kullanılan bir yağdır. Yüksek oranda protein içeriği olduğu için hayvan yemine katılabilir. Ayrıca vernik, cila, baskı mürekkebi, alkid reçine, boya ve sabun yapımında da kullanılır. Yemeklerde yağ olarak kullanılabileceği gibi margarin ve mayonezin içerisine de ilave edilebilir. Sade olarak salata soslarına eklenebilir.

Aspir yağı günde iki defa haricen cilde masaj yapılarak uygulanır. Bal gibi malzemelerle karıştırılarak cilt maskesi yapılabilir. Dahili olarak da tüketilebilen aspir yağı, ılık suyun içerisine katılarak aç karnına içilebilir. Zayıflamak için kullanılacaksa suya ilave edilerek veya sade halde yemeklerden önce içilebilir. Saç bakımında da kullanılabilen aspir yağı ılık suda bekletilir ve saç köklerine fırçayla uygulanır.

Aspir yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Aspir yağı, vücutta biriken yağı atmayı sağlar. Yağ dokusunu enerjiye ve kasa dönüştürmeye destek olur. Metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede diyet yaparken kilo vermeye yardımcı olur. Sindirim sisteminde oluşan rahatsızlıklara iyi gelen aspir yağı, hazmı kolaylaştırır ve kabızlığa şifa olur. Aspir yağı prostat kanserine iyi gelir. Ayrıca göğüs kanserine karşı koruyucu etkisi de vardır. Romatizma ağrısı olan bölgeye masaj yapılarak uygulanırsa ağrıları azaltır. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür ve şekerin dengede olmasını sağlar. Cilt bakımında kullanılırsa, kırışıklıkların üzerine sürülür. Ayrıca cildi nemlendirir ve yeniler.

Aspir yağının herhangi bir zararı var mı?

Aspir yağı, fazla miktarda tüketilirse alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kusma ve mide bulantısı gibi durumlara neden olabilir. Hassas bünyeye sahip kişilerin aspir yağı tüketmeden önce doktora başvurması gerekir. Aspir yağının ambalajı açıldıktan sonra 40 gün içerisinde tüketilmesi gerekir ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.

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